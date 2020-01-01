Strategic Solana Reserve (SSR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Strategic Solana Reserve (SSR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Strategic Solana Reserve (SSR) tokennel kapcsolatos információk $SSR is the official meme of the Strategic Solana Reserve. In the wake of the groundbreaking Solana Meme: $TRUMP, many believe that a Solana Strategic Reserve is inevitable. The SSR, is designed to welcome and celebrate the Solana community. Over time the Strategic Solana Reserve aims to build a Solana treasury to reward the community, democratizing Solana further. This treasury will be layered with investments made into critical technological and other assets such as indexers, infra, DeFi and AI which push the Solana ecosystem further. Hivatalos webhely: https://strategic-solana-reserve.com/ Vásárolj most SSR tokent!

Strategic Solana Reserve (SSR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Strategic Solana Reserve (SSR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.99M $ 12.99M $ 12.99M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.99M $ 12.99M $ 12.99M Minden idők csúcspontja: $ 0.01655851 $ 0.01655851 $ 0.01655851 Minden idők mélypontja: $ 0.00020731 $ 0.00020731 $ 0.00020731 Jelenlegi ár: $ 0.01298738 $ 0.01298738 $ 0.01298738 További tudnivalók a(z) Strategic Solana Reserve (SSR) áráról

Strategic Solana Reserve (SSR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Strategic Solana Reserve (SSR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SSR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SSR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SSR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SSR token élő árfolyamát!

SSR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SSR kapcsán? SSR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SSR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

