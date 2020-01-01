Strategic Meme Reserve (SMR) tokenomikai adatai
The Strategic Meme Reserve is an ambitious initiative that combines elements of art, community, and financial innovation. Inspired by DarkFarms, the artist known for The Book of Meme, this project brings together a curated and evolving gallery of significant memes—starting with infamous “rugpulls” that have become iconic within the crypto community. It serves as both a commentary on and a celebration of meme culture and its impact on the digital world.
Beyond its playful surface as “just another meme,” the Strategic Meme Reserve aims to establish a lasting, unique entity. At its core, this project is working towards creating a DAO, underpinned by a real memecoin reserve that serves as its foundation. The ultimate goal is to build something that resonates with the original idea of a “Strategic Memecoin Reserve,” transcending the traditional boundaries of both art and cryptocurrency. By weaving these elements together, the Strategic Meme Reserve aspires to embody the humor, resilience, and creativity of the meme world, while also exploring its potential for real financial and cultural significance.
Strategic Meme Reserve (SMR) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Strategic Meme Reserve (SMR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Strategic Meme Reserve (SMR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Strategic Meme Reserve (SMR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó SMR tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező SMR token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) SMR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SMR token élő árfolyamát!
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.