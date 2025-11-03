TőzsdeDEX+
A(z) élő Strategic ETH Reserve ár ma 0.00057468 USD. Kövesd nyomon a(z) SΞR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SΞR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Strategic ETH Reserve (SΞR) árinformáció (USD)

Strategic ETH Reserve (SΞR) valós idejű ár: $0.00057468. Az elmúlt 24 órában, a(z)SΞR legalacsonyabb ára $ 0.00057093, legmagasabb ára pedig $ 0.00057925 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SΞR valaha volt legmagasabb ára $ 0.283912, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00021677 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SΞR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.04% az elmúlt 24 órában, és -0.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mi a(z) Strategic ETH Reserve (SΞR)

Strategic Accumulation $SΞR continuously acquires and holds ETH as a strategic on-chain reserve, creating a transparent and verifiable store of value.

On-Chain Proof All reserve movements are recorded directly on Ethereum, giving anyone the ability to track inflows, outflows, and total holdings in real time.

Community-Driven Treasury Built for holders, by holders — the reserve’s growth and strategy are guided by the $SΞR community.

DEX-Native Liquidity $SΞR trades on decentralized exchanges, ensuring open access and censorship-resistant participation for anyone worldwide.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Strategic ETH Reserve (SΞR) Erőforrás

Hivatalos webhely

Strategic ETH Reserve árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Strategic ETH Reserve (SΞR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Strategic ETH Reserve (SΞR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Strategic ETH Reserve rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Strategic ETH Reserve árelőrejelzését most!

SΞR helyi valutákra

Strategic ETH Reserve (SΞR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Strategic ETH Reserve (SΞR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SΞR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Strategic ETH Reserve (SΞR)

Mennyit ér ma a(z) Strategic ETH Reserve (SΞR)?
A(z) élő SΞR ár a(z) USD esetében 0.00057468 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SΞR ára a(z) USD esetében?
A(z) SΞR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00057468. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Strategic ETH Reserve piaci plafonja?
A(z) SΞR piaci plafonja $ 57.47K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SΞR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SΞR keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) SΞR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SΞR mindenkori legmagasabb ára 0.283912 USD.
Mi volt a(z) SΞR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SΞR mindenkori legalacsonyabb ára 0.00021677 USD.
Mekkora a(z) SΞR kereskedési volumene?
A(z) SΞR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SΞR ára emelkedni fog idén?
A(z) SΞR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SΞR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:38:52 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

