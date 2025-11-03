Strategic ETH Reserve (SΞR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.00057093 24h magas $ 0.00057925 Minden idők csúcspontja $ 0.283912 Legalacsonyabb ár $ 0.00021677 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.04% Árváltozás (7D) -0.10%

Strategic ETH Reserve (SΞR) valós idejű ár: $0.00057468. Az elmúlt 24 órában, a(z)SΞR legalacsonyabb ára $ 0.00057093, legmagasabb ára pedig $ 0.00057925 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SΞR valaha volt legmagasabb ára $ 0.283912, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00021677 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SΞR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.04% az elmúlt 24 órában, és -0.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Strategic ETH Reserve (SΞR) piaci információk

Piaci érték $ 57.47K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 57.47K Forgalomban lévő készlet 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0

A(z) Strategic ETH Reserve jelenlegi piaci plafonja $ 57.47K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SΞR keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 57.47K.