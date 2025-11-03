TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Stork ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SMS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SMS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Stork ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SMS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SMS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SMS

SMS árinformációk

Mi a(z) SMS

SMS fehér könyv

SMS hivatalos webhely

SMS tokenomikai adatai

SMS árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Stork Logó

Stork Ár (SMS)

Nem listázott

1 SMS-USD élő ár:

--
----
-0.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Stork (SMS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:13:00 (UTC+8)

Stork (SMS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.79%

-5.96%

-5.96%

Stork (SMS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SMS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SMS valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SMS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.79% az elmúlt 24 órában, és -5.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Stork (SMS) piaci információk

$ 11.05K
$ 11.05K$ 11.05K

--
----

$ 11.05K
$ 11.05K$ 11.05K

997.60M
997.60M 997.60M

997,596,587.550982
997,596,587.550982 997,596,587.550982

A(z) Stork jelenlegi piaci plafonja $ 11.05K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SMS keringésben lévő tokenszáma 997.60M, és a teljes tokenszám 997596587.550982. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.05K.

Stork (SMS) árelőzmények USD

A(z) StorkUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Stork USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Stork USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Stork USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.79%
30 nap$ 0-30.10%
60 nap$ 0-90.93%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Stork (SMS)

The Solana Messaging Service. 📨 ✉️ Start secure chats with any Solana wallet via Stork. All messages and chats are fully end-to-end encrypted for maximum privacy. Only chat NFT holders' wallet signatures are able to decrypt and access your private conversations. It's time to bridge your gap to Devs, Whales, KOLs, community members and so much more… Available now for web and mobile in the Solana dAPP Store!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Stork (SMS) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Stork árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Stork (SMS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Stork (SMS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Stork rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Stork árelőrejelzését most!

SMS helyi valutákra

Stork (SMS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Stork (SMS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SMS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Stork (SMS)

Mennyit ér ma a(z) Stork (SMS)?
A(z) élő SMS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SMS ára a(z) USD esetében?
A(z) SMS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Stork piaci plafonja?
A(z) SMS piaci plafonja $ 11.05K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SMS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SMS keringésben lévő tokenszáma 997.60M USD.
Mi volt a(z) SMS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SMS mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) SMS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SMS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) SMS kereskedési volumene?
A(z) SMS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SMS ára emelkedni fog idén?
A(z) SMS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SMS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:13:00 (UTC+8)

Stork (SMS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,879.26
$107,879.26$107,879.26

-2.02%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,737.66
$3,737.66$3,737.66

-3.00%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.61
$176.61$176.61

-3.90%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0396
$1.0396$1.0396

-17.61%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,737.66
$3,737.66$3,737.66

-3.00%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,879.26
$107,879.26$107,879.26

-2.02%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.61
$176.61$176.61

-3.90%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4200
$2.4200$2.4200

-3.19%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0396
$1.0396$1.0396

-17.61%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06970
$0.06970$0.06970

+597.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0230
$0.0230$0.0230

-92.03%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05590
$0.05590$0.05590

+1.23%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06970
$0.06970$0.06970

+597.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006611
$0.00006611$0.00006611

+80.57%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000865
$0.000000000865$0.000000000865

+98.85%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000372
$0.0000372$0.0000372

+47.61%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0002964
$0.0002964$0.0002964

+48.20%