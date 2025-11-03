Stork (SMS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.79% Árváltozás (7D) -5.96% Árváltozás (7D) -5.96%

Stork (SMS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SMS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SMS valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SMS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.79% az elmúlt 24 órában, és -5.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Stork (SMS) piaci információk

Piaci érték $ 11.05K$ 11.05K $ 11.05K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.05K$ 11.05K $ 11.05K Forgalomban lévő készlet 997.60M 997.60M 997.60M Teljes tokenszám 997,596,587.550982 997,596,587.550982 997,596,587.550982

A(z) Stork jelenlegi piaci plafonja $ 11.05K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SMS keringésben lévő tokenszáma 997.60M, és a teljes tokenszám 997596587.550982. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.05K.