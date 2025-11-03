TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Stoopid Cats ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) STOCAT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STOCAT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Stoopid Cats ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) STOCAT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STOCAT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: STOCAT

STOCAT árinformációk

Mi a(z) STOCAT

STOCAT hivatalos webhely

STOCAT tokenomikai adatai

STOCAT árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Stoopid Cats Logó

Stoopid Cats Ár (STOCAT)

Nem listázott

1 STOCAT-USD élő ár:

$0.00035105
$0.00035105$0.00035105
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Stoopid Cats (STOCAT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:38:44 (UTC+8)

Stoopid Cats (STOCAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00152819
$ 0.00152819$ 0.00152819

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+56.02%

+56.02%

Stoopid Cats (STOCAT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)STOCAT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STOCAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00152819, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STOCAT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +56.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Stoopid Cats (STOCAT) piaci információk

$ 256.02K
$ 256.02K$ 256.02K

--
----

$ 522.71K
$ 522.71K$ 522.71K

729.30M
729.30M 729.30M

1,489,005,018.13
1,489,005,018.13 1,489,005,018.13

A(z) Stoopid Cats jelenlegi piaci plafonja $ 256.02K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STOCAT keringésben lévő tokenszáma 729.30M, és a teljes tokenszám 1489005018.13. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 522.71K.

Stoopid Cats (STOCAT) árelőzmények USD

A(z) Stoopid CatsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Stoopid Cats USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Stoopid Cats USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Stoopid Cats USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0+16.56%
60 nap$ 0-47.46%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Stoopid Cats (STOCAT)

Stoopid Cats is a character IP and game-driven Web3 project focused on bridging traditional (Web2) entertainment and blockchain (Web3) utility through a unified ecosystem. Launched in April 2024 by a team of game developers, artists, and strategists, the project is preparing for its token launch on centralized exchanges in May 2025.

At the heart of Stoopid Cats is a cultural and emotional message: “Be Stoopid: see the little joy in life.” This motto encourages a shift in perspective, reminding people to embrace simple, positive moments rather than overthinking and stress. It serves as both a branding foundation and a guiding philosophy for the project’s content and community.

The Stoopid Cats ecosystem includes ongoing development of play-to-earn (P2E) and hyper-casual mobile games, built to engage both traditional and Web3-native gamers. These titles integrate optional blockchain features without compromising accessibility, allowing the brand to reach wider audiences while offering deeper utility to NFT and token holders.

In addition to gaming, the project is building a character-driven IP business supported by real-world revenue sources such as merchandise and licensing partnerships. Physical products are designed to extend the brand beyond digital spaces, reinforcing long-term value and recognition.

The project features three NFT collections, each contributing more than just access or rewards. These NFTs serve as keys to an evolving ecosystem - offering DAO-based voting rights, participation in exclusive campaigns, and future utilities within the broader platform.

$STOCAT is the native token of the ecosystem. It will be used across staking, in-game purchases, and future merchant integrations. A dedicated staking protocol is under development, enabling NFT holders to receive quarterly token rewards tied to net income generated from games, merchandise, and partnerships.

Additionally, Stoopid Cats is developing a unique NFT-based lending platform, which will tie into a planned $STOCAT-powered online casino - combining gamification, utility, and financial features under a single cohesive environment.

Rather than approaching the project as a short-term Web3 launch, Stoopid Cats is structured for synergetic, sustainable growth. The team is focused on long-term execution across gaming, character IP, merchandise, and blockchain integrations, while embedding the "Be Stoopid" philosophy as a relatable lifestyle message for a global audience.

With an expanding roadmap, community-centered tokenomics, and scalable IP potential, Stoopid Cats presents a multi-layered ecosystem blending the Be Stoopid movement, interactive products, and practical utility - designed for both cultural relevance and long-term value creation.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Stoopid Cats (STOCAT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Stoopid Cats árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Stoopid Cats (STOCAT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Stoopid Cats (STOCAT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Stoopid Cats rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Stoopid Cats árelőrejelzését most!

STOCAT helyi valutákra

Stoopid Cats (STOCAT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Stoopid Cats (STOCAT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) STOCAT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Stoopid Cats (STOCAT)

Mennyit ér ma a(z) Stoopid Cats (STOCAT)?
A(z) élő STOCAT ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) STOCAT ára a(z) USD esetében?
A(z) STOCAT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Stoopid Cats piaci plafonja?
A(z) STOCAT piaci plafonja $ 256.02K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) STOCAT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) STOCAT keringésben lévő tokenszáma 729.30M USD.
Mi volt a(z) STOCAT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) STOCAT mindenkori legmagasabb ára 0.00152819 USD.
Mi volt a(z) STOCAT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) STOCAT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) STOCAT kereskedési volumene?
A(z) STOCAT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) STOCAT ára emelkedni fog idén?
A(z) STOCAT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) STOCAT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:38:44 (UTC+8)

Stoopid Cats (STOCAT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,831.88
$107,831.88$107,831.88

-2.06%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,737.55
$3,737.55$3,737.55

-3.00%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.54
$177.54$177.54

-3.39%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0618
$1.0618$1.0618

-15.85%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,831.88
$107,831.88$107,831.88

-2.06%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,737.55
$3,737.55$3,737.55

-3.00%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.54
$177.54$177.54

-3.39%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.73
$84.73$84.73

-4.36%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4367
$2.4367$2.4367

-2.52%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0354
$0.0354$0.0354

-29.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05701
$0.05701$0.05701

+185.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10174
$0.10174$0.10174

+23.15%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001977
$0.000000001977$0.000000001977

+354.48%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000540
$0.0000540$0.0000540

+114.28%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005424
$0.00005424$0.00005424

+48.15%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010255
$0.0010255$0.0010255

+33.72%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000502
$0.000000000502$0.000000000502

+29.04%