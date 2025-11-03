Stool Prisondente (JAILSTOOL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00242587 $ 0.00242587 $ 0.00242587 24h alacsony $ 0.0025989 $ 0.0025989 $ 0.0025989 24h magas 24h alacsony $ 0.00242587$ 0.00242587 $ 0.00242587 24h magas $ 0.0025989$ 0.0025989 $ 0.0025989 Minden idők csúcspontja $ 0.217874$ 0.217874 $ 0.217874 Legalacsonyabb ár $ 0.00211786$ 0.00211786 $ 0.00211786 Árváltozás (1H) -2.78% Árváltozás (1D) +1.49% Árváltozás (7D) -10.98% Árváltozás (7D) -10.98%

Stool Prisondente (JAILSTOOL) valós idejű ár: $0.00248407. Az elmúlt 24 órában, a(z)JAILSTOOL legalacsonyabb ára $ 0.00242587, legmagasabb ára pedig $ 0.0025989 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JAILSTOOL valaha volt legmagasabb ára $ 0.217874, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00211786 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JAILSTOOL változása a következő volt: -2.78% az elmúlt órában, +1.49% az elmúlt 24 órában, és -10.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Stool Prisondente (JAILSTOOL) piaci információk

Piaci érték $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M Forgalomban lévő készlet 999.85M 999.85M 999.85M Teljes tokenszám 999,853,822.11 999,853,822.11 999,853,822.11

A(z) Stool Prisondente jelenlegi piaci plafonja $ 2.48M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JAILSTOOL keringésben lévő tokenszáma 999.85M, és a teljes tokenszám 999853822.11. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.48M.