TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Stool Prisondente ár ma 0.00248407 USD. Kövesd nyomon a(z) JAILSTOOL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) JAILSTOOL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Stool Prisondente ár ma 0.00248407 USD. Kövesd nyomon a(z) JAILSTOOL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) JAILSTOOL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: JAILSTOOL

JAILSTOOL árinformációk

Mi a(z) JAILSTOOL

JAILSTOOL hivatalos webhely

JAILSTOOL tokenomikai adatai

JAILSTOOL árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Stool Prisondente Logó

Stool Prisondente Ár (JAILSTOOL)

Nem listázott

1 JAILSTOOL-USD élő ár:

$0.00248407
$0.00248407$0.00248407
+1.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Stool Prisondente (JAILSTOOL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:38:35 (UTC+8)

Stool Prisondente (JAILSTOOL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00242587
$ 0.00242587$ 0.00242587
24h alacsony
$ 0.0025989
$ 0.0025989$ 0.0025989
24h magas

$ 0.00242587
$ 0.00242587$ 0.00242587

$ 0.0025989
$ 0.0025989$ 0.0025989

$ 0.217874
$ 0.217874$ 0.217874

$ 0.00211786
$ 0.00211786$ 0.00211786

-2.78%

+1.49%

-10.98%

-10.98%

Stool Prisondente (JAILSTOOL) valós idejű ár: $0.00248407. Az elmúlt 24 órában, a(z)JAILSTOOL legalacsonyabb ára $ 0.00242587, legmagasabb ára pedig $ 0.0025989 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JAILSTOOL valaha volt legmagasabb ára $ 0.217874, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00211786 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JAILSTOOL változása a következő volt: -2.78% az elmúlt órában, +1.49% az elmúlt 24 órában, és -10.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Stool Prisondente (JAILSTOOL) piaci információk

$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M

--
----

$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M

999.85M
999.85M 999.85M

999,853,822.11
999,853,822.11 999,853,822.11

A(z) Stool Prisondente jelenlegi piaci plafonja $ 2.48M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JAILSTOOL keringésben lévő tokenszáma 999.85M, és a teljes tokenszám 999853822.11. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.48M.

Stool Prisondente (JAILSTOOL) árelőzmények USD

A(z) Stool PrisondenteUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Stool Prisondente USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0005643255.
A(z) Stool Prisondente USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0006491615.
A(z) Stool Prisondente USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.001008302416478864.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+1.49%
30 nap$ -0.0005643255-22.71%
60 nap$ -0.0006491615-26.13%
90 nap$ -0.001008302416478864-28.87%

Mi a(z) Stool Prisondente (JAILSTOOL)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Stool Prisondente (JAILSTOOL) Erőforrás

Hivatalos webhely

Stool Prisondente árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Stool Prisondente (JAILSTOOL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Stool Prisondente (JAILSTOOL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Stool Prisondente rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Stool Prisondente árelőrejelzését most!

JAILSTOOL helyi valutákra

Stool Prisondente (JAILSTOOL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Stool Prisondente (JAILSTOOL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) JAILSTOOL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Mennyit ér ma a(z) Stool Prisondente (JAILSTOOL)?
A(z) élő JAILSTOOL ár a(z) USD esetében 0.00248407 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) JAILSTOOL ára a(z) USD esetében?
A(z) JAILSTOOL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00248407. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Stool Prisondente piaci plafonja?
A(z) JAILSTOOL piaci plafonja $ 2.48M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) JAILSTOOL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) JAILSTOOL keringésben lévő tokenszáma 999.85M USD.
Mi volt a(z) JAILSTOOL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) JAILSTOOL mindenkori legmagasabb ára 0.217874 USD.
Mi volt a(z) JAILSTOOL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) JAILSTOOL mindenkori legalacsonyabb ára 0.00211786 USD.
Mekkora a(z) JAILSTOOL kereskedési volumene?
A(z) JAILSTOOL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) JAILSTOOL ára emelkedni fog idén?
A(z) JAILSTOOL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) JAILSTOOL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:38:35 (UTC+8)

Stool Prisondente (JAILSTOOL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,834.55
$107,834.55$107,834.55

-2.06%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,740.04
$3,740.04$3,740.04

-2.93%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.58
$177.58$177.58

-3.37%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0636
$1.0636$1.0636

-15.71%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,834.55
$107,834.55$107,834.55

-2.06%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,740.04
$3,740.04$3,740.04

-2.93%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.58
$177.58$177.58

-3.37%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.61
$84.61$84.61

-4.50%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4362
$2.4362$2.4362

-2.54%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0354
$0.0354$0.0354

-29.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05701
$0.05701$0.05701

+185.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10174
$0.10174$0.10174

+23.15%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+359.77%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000540
$0.0000540$0.0000540

+114.28%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005451
$0.00005451$0.00005451

+48.89%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010255
$0.0010255$0.0010255

+33.72%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000502
$0.000000000502$0.000000000502

+29.04%