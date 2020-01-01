Stooges (STOG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Stooges (STOG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Stooges (STOG) tokennel kapcsolatos információk Stooges ($STOG coin) was born as a criticism of the current crypto world. A totally ridiculous coin that's shaking up the crypto world with a pie in the face. Inspired by the legendary Three Stooges, this coin is here to prove that not everything in life has to be serious. It's fast, it's silly, and it's on Solana, because... why not? If you're tired of those boring coins that promise the moon and stars but only give you charts and more charts, it's time to join us. Stooges.io isn't just a coin, it's a joke you can buy, sell, and most importantly, share! Hivatalos webhely: http://stooges.io/ Fehér könyv: https://docs.stooges.io/ Vásárolj most STOG tokent!

Stooges (STOG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Stooges (STOG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 366.78K $ 366.78K $ 366.78K Teljes tokenszám: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 366.78K $ 366.78K $ 366.78K Minden idők csúcspontja: $ 0.00120332 $ 0.00120332 $ 0.00120332 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00012226 $ 0.00012226 $ 0.00012226 További tudnivalók a(z) Stooges (STOG) áráról

Stooges (STOG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Stooges (STOG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STOG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STOG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STOG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STOG token élő árfolyamát!

