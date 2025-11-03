Stonks (STNK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 14.71 $ 14.71 $ 14.71 24h alacsony $ 16.12 $ 16.12 $ 16.12 24h magas 24h alacsony $ 14.71$ 14.71 $ 14.71 24h magas $ 16.12$ 16.12 $ 16.12 Minden idők csúcspontja $ 370.17$ 370.17 $ 370.17 Legalacsonyabb ár $ 7.81$ 7.81 $ 7.81 Árváltozás (1H) -1.60% Árváltozás (1D) -7.48% Árváltozás (7D) -21.15% Árváltozás (7D) -21.15%

Stonks (STNK) valós idejű ár: $14.72. Az elmúlt 24 órában, a(z)STNK legalacsonyabb ára $ 14.71, legmagasabb ára pedig $ 16.12 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STNK valaha volt legmagasabb ára $ 370.17, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 7.81 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STNK változása a következő volt: -1.60% az elmúlt órában, -7.48% az elmúlt 24 órában, és -21.15% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Stonks (STNK) piaci információk

Piaci érték $ 8.57M$ 8.57M $ 8.57M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.57M$ 8.57M $ 8.57M Forgalomban lévő készlet 581.91K 581.91K 581.91K Teljes tokenszám 581,910.364364484 581,910.364364484 581,910.364364484

A(z) Stonks jelenlegi piaci plafonja $ 8.57M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STNK keringésben lévő tokenszáma 581.91K, és a teljes tokenszám 581910.364364484. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.57M.