A(z) élő STONED ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) STONED USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STONED ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: STONED

STONED árinformációk

Mi a(z) STONED

STONED hivatalos webhely

STONED tokenomikai adatai

STONED árelőrejelzés

STONED Logó

STONED Ár (STONED)

Nem listázott

1 STONED-USD élő ár:

--
----
-0.20%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
STONED (STONED) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:12:53 (UTC+8)

STONED (STONED) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.20%

-9.09%

-9.09%

STONED (STONED) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)STONED legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STONED valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STONED változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.20% az elmúlt 24 órában, és -9.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

STONED (STONED) piaci információk

$ 42.60K
$ 42.60K$ 42.60K

--
----

$ 42.60K
$ 42.60K$ 42.60K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A(z) STONED jelenlegi piaci plafonja $ 42.60K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STONED keringésben lévő tokenszáma 100.00B, és a teljes tokenszám 100000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 42.60K.

STONED (STONED) árelőzmények USD

A(z) STONEDUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) STONED USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) STONED USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) STONED USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.20%
30 nap$ 0-14.07%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) STONED (STONED)

Stoned Nouns born on eth in 2022 and we bridged the project to base on this 2025 was first ever NFT collection minted out using bankrbot. We are now developing our project to become a real CC0 Cannabis brand from web3 providing physical goods born on web3. Funded by NounsDAO we are now working for our next phygital drop to bring real cannabis products and merchandise to holders. We have our Ecosystems token $STONED and we are planning to make what REKT made for drinks

STONED (STONED) Erőforrás

Hivatalos webhely

STONED árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) STONED (STONED) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) STONED (STONED) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) STONED rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) STONED árelőrejelzését most!

STONED helyi valutákra

STONED (STONED) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) STONED (STONED) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) STONED token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: STONED (STONED)

Mennyit ér ma a(z) STONED (STONED)?
A(z) élő STONED ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) STONED ára a(z) USD esetében?
A(z) STONED jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) STONED piaci plafonja?
A(z) STONED piaci plafonja $ 42.60K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) STONED keringésben lévő tokenszáma?
A(z) STONED keringésben lévő tokenszáma 100.00B USD.
Mi volt a(z) STONED mindenkori legmagasabb ára?
A(z) STONED mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) STONED mindenkori legmagasabb ár?
A(z) STONED mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) STONED kereskedési volumene?
A(z) STONED élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) STONED ára emelkedni fog idén?
A(z) STONED a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) STONED árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:12:53 (UTC+8)

STONED (STONED) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

