Stockify (STK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00002486 $ 0.00002486 $ 0.00002486 24h alacsony $ 0.00002613 $ 0.00002613 $ 0.00002613 24h magas 24h alacsony $ 0.00002486$ 0.00002486 $ 0.00002486 24h magas $ 0.00002613$ 0.00002613 $ 0.00002613 Minden idők csúcspontja $ 0.00073727$ 0.00073727 $ 0.00073727 Legalacsonyabb ár $ 0.0000235$ 0.0000235 $ 0.0000235 Árváltozás (1H) +0.00% Árváltozás (1D) -2.90% Árváltozás (7D) -0.52% Árváltozás (7D) -0.52%

Stockify (STK) valós idejű ár: $0.00002486. Az elmúlt 24 órában, a(z)STK legalacsonyabb ára $ 0.00002486, legmagasabb ára pedig $ 0.00002613 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00073727, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000235 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STK változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, -2.90% az elmúlt 24 órában, és -0.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Stockify (STK) piaci információk

Piaci érték $ 24.98K$ 24.98K $ 24.98K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 24.98K$ 24.98K $ 24.98K Forgalomban lévő készlet 999.34M 999.34M 999.34M Teljes tokenszám 999,339,067.496904 999,339,067.496904 999,339,067.496904

A(z) Stockify jelenlegi piaci plafonja $ 24.98K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STK keringésben lévő tokenszáma 999.34M, és a teljes tokenszám 999339067.496904. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 24.98K.