Stockify (STK) valós idejű ár: $0.00002486. Az elmúlt 24 órában, a(z)STK legalacsonyabb ára $ 0.00002486, legmagasabb ára pedig $ 0.00002613 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00073727, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000235 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STK változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, -2.90% az elmúlt 24 órában, és -0.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Stockify jelenlegi piaci plafonja $ 24.98K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STK keringésben lévő tokenszáma 999.34M, és a teljes tokenszám 999339067.496904. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 24.98K.
A(z) StockifyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Stockify USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000091495.
A(z) Stockify USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000186094.
A(z) Stockify USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00011802092171637376.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-2.90%
|30 nap
|$ -0.0000091495
|-36.80%
|60 nap
|$ -0.0000186094
|-74.85%
|90 nap
|$ -0.00011802092171637376
|-82.60%
Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms.
These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.