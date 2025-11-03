StickDAO (STICK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00136253 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -1.95% Árváltozás (1D) -4.41% Árváltozás (7D) -12.17%

StickDAO (STICK) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)STICK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STICK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00136253, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STICK változása a következő volt: -1.95% az elmúlt órában, -4.41% az elmúlt 24 órában, és -12.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

StickDAO (STICK) piaci információk

Piaci érték $ 432.75K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 432.75K Forgalomban lévő készlet 999.87M Teljes tokenszám 999,870,922.0118911

A(z) StickDAO jelenlegi piaci plafonja $ 432.75K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STICK keringésben lévő tokenszáma 999.87M, és a teljes tokenszám 999870922.0118911. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 432.75K.