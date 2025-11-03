TőzsdeDEX+
A(z) élő StickDAO ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) STICK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STICK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: STICK

STICK árinformációk

Mi a(z) STICK

STICK hivatalos webhely

STICK tokenomikai adatai

STICK árelőrejelzés

StickDAO Logó

StickDAO Ár (STICK)

Nem listázott

1 STICK-USD élő ár:

$0.00043281
-4.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
StickDAO (STICK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:38:08 (UTC+8)

StickDAO (STICK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.00136253
$ 0
-1.95%

-4.41%

-12.17%

-12.17%

StickDAO (STICK) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)STICK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STICK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00136253, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STICK változása a következő volt: -1.95% az elmúlt órában, -4.41% az elmúlt 24 órában, és -12.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

StickDAO (STICK) piaci információk

$ 432.75K
--
$ 432.75K
999.87M
999,870,922.0118911
A(z) StickDAO jelenlegi piaci plafonja $ 432.75K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STICK keringésben lévő tokenszáma 999.87M, és a teljes tokenszám 999870922.0118911. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 432.75K.

StickDAO (STICK) árelőzmények USD

A(z) StickDAOUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) StickDAO USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) StickDAO USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) StickDAO USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.41%
30 nap$ 0-61.71%
60 nap$ 0-13.70%
90 nap$ 0--

Mi a(z) StickDAO (STICK)

Stick DAO is a community-driven project with a simple but ambitious goal: to help StickMan become one of Neuralink’s first patients. Stickman is a 37-year-old man who suffered a tragic car accident 18 years ago that left him with a spinal injury. Neuralink only accepts candidates under 40, which means we have just three years to make this happen. Our DAO was created to fund his journey and to support others with similarly life-changing projects in the future. This initiative is just the beginning. Stick DAO aims to establish a sustainable platform for funding transformative ideas and creating opportunities for those in need. Holding this token means being part of a web3 community that vibes together, shares information, and delivers real, measurable impact.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

StickDAO (STICK) Erőforrás

Hivatalos webhely

StickDAO árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) StickDAO (STICK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) StickDAO (STICK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) StickDAO rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) StickDAO árelőrejelzését most!

STICK helyi valutákra

StickDAO (STICK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) StickDAO (STICK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) STICK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: StickDAO (STICK)

Mennyit ér ma a(z) StickDAO (STICK)?
A(z) élő STICK ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) STICK ára a(z) USD esetében?
A(z) STICK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) StickDAO piaci plafonja?
A(z) STICK piaci plafonja $ 432.75K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) STICK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) STICK keringésben lévő tokenszáma 999.87M USD.
Mi volt a(z) STICK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) STICK mindenkori legmagasabb ára 0.00136253 USD.
Mi volt a(z) STICK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) STICK mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) STICK kereskedési volumene?
A(z) STICK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) STICK ára emelkedni fog idén?
A(z) STICK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) STICK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
StickDAO (STICK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

