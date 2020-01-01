Step Staked SOL (STEPSOL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Step Staked SOL (STEPSOL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Step Staked SOL (STEPSOL) tokennel kapcsolatos információk Step Finance is a portfolio dashboard on Solana that provides data insights about your wallet and the rest of the ecosystem. Step makes it easy for anyone to monitor their portfolio token balances, AMM LPs, yield farms, and more, covering about 95% of the Solana ecosystem. Step Finance also allows various on-chain actions like staking, sending, swapping, and more. Step also owns and operates many sub-projects and brands including: Step Analytics - Building on Step's extensive data integrations is the Analytics product for Solana ecosystem-specific data. NFT Analytics - Solana Largest NFT Data Analytics and News website. SolanaFloor - Solana No.1 News Source Solana Crossroads - Solana's first and largest community conference held annually in Istanbul, Turkey. Solana Allstars - IRL twice monthly events in cities across the world focused on education and introducing new users to the Solana ecosystem and Allstars partner products. Similar to Binance Angels. The Next Billion - Step's podcast focuses on the builders and entrepreneurs onboarding the next billion people into crypto. Hivatalos webhely: https://www.step.finance/ Fehér könyv: https://docs.step.finance/ Vásárolj most STEPSOL tokent!

Step Staked SOL (STEPSOL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Step Staked SOL (STEPSOL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 232.41K $ 232.41K $ 232.41K Teljes tokenszám: $ 992.30 $ 992.30 $ 992.30 Keringésben lévő tokenszám: $ 992.30 $ 992.30 $ 992.30 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 232.41K $ 232.41K $ 232.41K Minden idők csúcspontja: $ 300.06 $ 300.06 $ 300.06 Minden idők mélypontja: $ 103.45 $ 103.45 $ 103.45 Jelenlegi ár: $ 234.22 $ 234.22 $ 234.22 További tudnivalók a(z) Step Staked SOL (STEPSOL) áráról

Step Staked SOL (STEPSOL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Step Staked SOL (STEPSOL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STEPSOL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STEPSOL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STEPSOL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STEPSOL token élő árfolyamát!

STEPSOL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STEPSOL kapcsán? STEPSOL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STEPSOL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

