Stenchcoin (STENCHCOIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Stenchcoin (STENCHCOIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

Stenchcoin (STENCHCOIN) tokennel kapcsolatos információk After the fart comes the stench. Farts are tomporary but the stench is forever!! FARTCOIN was the one to start the best meme narrative to the day, but STENCHCOIN is here to stay, for the long term. STENCHCOIN CTO vision is to enrich the community with the stench of succes. Everyone knows a memecoin community needs longterm commitment, and stenchers are all about diamond holding and spreading the stench all over the world. The STENCH spreads fast and beyond your imagination!! Community Take Over Project Hivatalos webhely: https://stenchcoin.dev/ Vásárolj most STENCHCOIN tokent!

Stenchcoin (STENCHCOIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Stenchcoin (STENCHCOIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.52K $ 20.52K $ 20.52K Teljes tokenszám: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Keringésben lévő tokenszám: $ 963.92M $ 963.92M $ 963.92M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.28K $ 21.28K $ 21.28K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Stenchcoin (STENCHCOIN) áráról

Stenchcoin (STENCHCOIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Stenchcoin (STENCHCOIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STENCHCOIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STENCHCOIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STENCHCOIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STENCHCOIN token élő árfolyamát!

STENCHCOIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STENCHCOIN kapcsán? STENCHCOIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STENCHCOIN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

