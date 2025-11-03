TőzsdeDEX+
A(z) élő Steam22 ár ma 0.114912 USD. Kövesd nyomon a(z) STM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Steam22 Ár (STM)

1 STM-USD élő ár:

$0.114869
$0.114869$0.114869
-1.50%1D
Steam22 (STM) Élő árdiagram
Steam22 (STM) árinformáció (USD)

Steam22 (STM) valós idejű ár: $0.114912. Az elmúlt 24 órában, a(z)STM legalacsonyabb ára $ 0.114505, legmagasabb ára pedig $ 0.120693 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STM valaha volt legmagasabb ára $ 0.120693, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01789341 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STM változása a következő volt: -0.46% az elmúlt órában, -1.43% az elmúlt 24 órában, és +2.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Steam22 (STM) piaci információk

A(z) Steam22 jelenlegi piaci plafonja $ 11.49M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STM keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.49M.

Steam22 (STM) árelőzmények USD

A(z) Steam22USD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0016754603571341.
A(z) Steam22 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0293614179.
A(z) Steam22 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0387648392.
A(z) Steam22 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

Mi a(z) Steam22 (STM)

Steam22: Steam Token is engineered to disrupt this entrenched system by delivering the first fully on-chain sportsbook designed around provable fairness, non-custodial bankrolls, and a gamified rewards economy that keeps players engaged year-round. By leveraging blockchain transparency, decentralized oracles, and smart contract automation, Steam22 offers instant or near-instant settlements, ensures that players keep control of their funds until a bet is placed, and rewards community engagement through a dual-token system.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Mennyit fog érni a(z) Steam22 (STM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Steam22 (STM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Steam22 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Steam22 (STM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) STM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Steam22 (STM)

Mennyit ér ma a(z) Steam22 (STM)?
A(z) élő STM ár a(z) USD esetében 0.114912 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) STM ára a(z) USD esetében?
A(z) STM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.114912. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Steam22 piaci plafonja?
A(z) STM piaci plafonja $ 11.49M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) STM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) STM keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) STM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) STM mindenkori legmagasabb ára 0.120693 USD.
Mi volt a(z) STM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) STM mindenkori legalacsonyabb ára 0.01789341 USD.
Mekkora a(z) STM kereskedési volumene?
A(z) STM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) STM ára emelkedni fog idén?
A(z) STM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) STM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

