Steam22 (STM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.114505 $ 0.114505 $ 0.114505 24h alacsony $ 0.120693 $ 0.120693 $ 0.120693 24h magas 24h alacsony $ 0.114505$ 0.114505 $ 0.114505 24h magas $ 0.120693$ 0.120693 $ 0.120693 Minden idők csúcspontja $ 0.120693$ 0.120693 $ 0.120693 Legalacsonyabb ár $ 0.01789341$ 0.01789341 $ 0.01789341 Árváltozás (1H) -0.46% Árváltozás (1D) -1.43% Árváltozás (7D) +2.78% Árváltozás (7D) +2.78%

Steam22 (STM) valós idejű ár: $0.114912. Az elmúlt 24 órában, a(z)STM legalacsonyabb ára $ 0.114505, legmagasabb ára pedig $ 0.120693 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STM valaha volt legmagasabb ára $ 0.120693, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01789341 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STM változása a következő volt: -0.46% az elmúlt órában, -1.43% az elmúlt 24 órában, és +2.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Steam22 (STM) piaci információk

Piaci érték $ 11.49M$ 11.49M $ 11.49M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.49M$ 11.49M $ 11.49M Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Steam22 jelenlegi piaci plafonja $ 11.49M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STM keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.49M.