Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) tokennel kapcsolatos információk The Steakhouse ETH vault aims to optimize yields by lending ETH against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the “dual engine.” Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Hivatalos webhely: https://app.morpho.org/vault Vásárolj most STEAKETH tokent!

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 79.68M $ 79.68M $ 79.68M Teljes tokenszám: $ 18.06K $ 18.06K $ 18.06K Keringésben lévő tokenszám: $ 18.06K $ 18.06K $ 18.06K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 79.68M $ 79.68M $ 79.68M Minden idők csúcspontja: $ 5,105.46 $ 5,105.46 $ 5,105.46 Minden idők mélypontja: $ 1,010.44 $ 1,010.44 $ 1,010.44 Jelenlegi ár: $ 4,409.4 $ 4,409.4 $ 4,409.4 További tudnivalók a(z) Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) áráról

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STEAKETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STEAKETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STEAKETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STEAKETH token élő árfolyamát!

STEAKETH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STEAKETH kapcsán? STEAKETH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STEAKETH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

