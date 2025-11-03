TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő stBGT ár ma 1.72 USD. Kövesd nyomon a(z) STBGT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STBGT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő stBGT ár ma 1.72 USD. Kövesd nyomon a(z) STBGT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STBGT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: STBGT

STBGT árinformációk

Mi a(z) STBGT

STBGT fehér könyv

STBGT hivatalos webhely

STBGT tokenomikai adatai

STBGT árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

stBGT Logó

stBGT Ár (STBGT)

Nem listázott

1 STBGT-USD élő ár:

$1.72
$1.72$1.72
-4.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
stBGT (STBGT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:37:54 (UTC+8)

stBGT (STBGT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.72
$ 1.72$ 1.72
24h alacsony
$ 1.83
$ 1.83$ 1.83
24h magas

$ 1.72
$ 1.72$ 1.72

$ 1.83
$ 1.83$ 1.83

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

$ 1.58
$ 1.58$ 1.58

-1.29%

-4.54%

-9.26%

-9.26%

stBGT (STBGT) valós idejű ár: $1.72. Az elmúlt 24 órában, a(z)STBGT legalacsonyabb ára $ 1.72, legmagasabb ára pedig $ 1.83 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STBGT valaha volt legmagasabb ára $ 3.05, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.58 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STBGT változása a következő volt: -1.29% az elmúlt órában, -4.54% az elmúlt 24 órában, és -9.26% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

stBGT (STBGT) piaci információk

$ 315.23K
$ 315.23K$ 315.23K

--
----

$ 315.23K
$ 315.23K$ 315.23K

183.17K
183.17K 183.17K

183,165.5653273761
183,165.5653273761 183,165.5653273761

A(z) stBGT jelenlegi piaci plafonja $ 315.23K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STBGT keringésben lévő tokenszáma 183.17K, és a teljes tokenszám 183165.5653273761. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 315.23K.

stBGT (STBGT) árelőzmények USD

A(z) stBGTUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.081839313600952.
A(z) stBGT USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.7306026800.
A(z) stBGT USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) stBGT USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.081839313600952-4.54%
30 nap$ -0.7306026800-42.47%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) stBGT (STBGT)

stBGT is a Berachain LST originally issued by Stride (stride.zone), and later acquired by BakerDAO (bakerdao.io). It has a unique economic design where it can only be earning via LPing the stBGT-BERA pool, or by having an active debt position on BakerDAO.

BakerDAO users can access non-liquidateable loans and leverage, and earn passive stBGT rewards whilst having open position in addition to the leverage they can already access with no extra fees.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

stBGT (STBGT) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

stBGT árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) stBGT (STBGT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) stBGT (STBGT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) stBGT rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) stBGT árelőrejelzését most!

STBGT helyi valutákra

stBGT (STBGT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) stBGT (STBGT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) STBGT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: stBGT (STBGT)

Mennyit ér ma a(z) stBGT (STBGT)?
A(z) élő STBGT ár a(z) USD esetében 1.72 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) STBGT ára a(z) USD esetében?
A(z) STBGT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.72. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) stBGT piaci plafonja?
A(z) STBGT piaci plafonja $ 315.23K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) STBGT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) STBGT keringésben lévő tokenszáma 183.17K USD.
Mi volt a(z) STBGT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) STBGT mindenkori legmagasabb ára 3.05 USD.
Mi volt a(z) STBGT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) STBGT mindenkori legalacsonyabb ára 1.58 USD.
Mekkora a(z) STBGT kereskedési volumene?
A(z) STBGT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) STBGT ára emelkedni fog idén?
A(z) STBGT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) STBGT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:37:54 (UTC+8)

stBGT (STBGT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,839.13
$107,839.13$107,839.13

-2.06%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,738.53
$3,738.53$3,738.53

-2.97%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.66
$177.66$177.66

-3.33%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0606
$1.0606$1.0606

-15.95%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,839.13
$107,839.13$107,839.13

-2.06%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,738.53
$3,738.53$3,738.53

-2.97%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.66
$177.66$177.66

-3.33%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.01
$85.01$85.01

-4.05%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4363
$2.4363$2.4363

-2.54%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0356
$0.0356$0.0356

-28.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05701
$0.05701$0.05701

+185.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10110
$0.10110$0.10110

+22.38%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+359.77%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000540
$0.0000540$0.0000540

+114.28%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005479
$0.00005479$0.00005479

+49.65%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010241
$0.0010241$0.0010241

+33.53%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000502
$0.000000000502$0.000000000502

+29.04%