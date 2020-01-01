StaySAFU (SAFU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) StaySAFU (SAFU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

StaySAFU (SAFU) tokennel kapcsolatos információk StaySAFU is a real revolution in the DeFi world - at least for investors. The perfect program to estimate the risk of scam: it analyzes, of course, all possible mathematical factors (holder distribution, dev wallet transactions, liquidity lock, ownership, contract code), but also and above all informs investors about the quality of the dev team that handles the token, allowing for increased reliability regarding the risk of fraud. Hivatalos webhely: https://staysafu.org/ Vásárolj most SAFU tokent!

StaySAFU (SAFU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) StaySAFU (SAFU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 61.07K Teljes tokenszám: $ 19.16K Keringésben lévő tokenszám: $ 16.66K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 70.23K Minden idők csúcspontja: $ 74.19 Minden idők mélypontja: $ 0.97278 Jelenlegi ár: $ 3.67

StaySAFU (SAFU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) StaySAFU (SAFU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SAFU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SAFU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SAFU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SAFU token élő árfolyamát!

SAFU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SAFU kapcsán? SAFU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SAFU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

