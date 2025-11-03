STAX Token (STAX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00679806 $ 0.00679806 $ 0.00679806 24h alacsony $ 0.00732722 $ 0.00732722 $ 0.00732722 24h magas 24h alacsony $ 0.00679806$ 0.00679806 $ 0.00679806 24h magas $ 0.00732722$ 0.00732722 $ 0.00732722 Minden idők csúcspontja $ 0.0199077$ 0.0199077 $ 0.0199077 Legalacsonyabb ár $ 0.00679806$ 0.00679806 $ 0.00679806 Árváltozás (1H) -0.01% Árváltozás (1D) -3.93% Árváltozás (7D) -36.29% Árváltozás (7D) -36.29%

STAX Token (STAX) valós idejű ár: $0.00703912. Az elmúlt 24 órában, a(z)STAX legalacsonyabb ára $ 0.00679806, legmagasabb ára pedig $ 0.00732722 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STAX valaha volt legmagasabb ára $ 0.0199077, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00679806 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STAX változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -3.93% az elmúlt 24 órában, és -36.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

STAX Token (STAX) piaci információk

Piaci érték $ 6.99M$ 6.99M $ 6.99M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.99M$ 6.99M $ 6.99M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) STAX Token jelenlegi piaci plafonja $ 6.99M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STAX keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.99M.