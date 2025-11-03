TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő STAX Token ár ma 0.00703912 USD. Kövesd nyomon a(z) STAX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STAX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő STAX Token ár ma 0.00703912 USD. Kövesd nyomon a(z) STAX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STAX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: STAX

STAX árinformációk

Mi a(z) STAX

STAX fehér könyv

STAX hivatalos webhely

STAX tokenomikai adatai

STAX árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

STAX Token Logó

STAX Token Ár (STAX)

Nem listázott

1 STAX-USD élő ár:

$0.00700902
$0.00700902$0.00700902
-4.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
STAX Token (STAX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:37:48 (UTC+8)

STAX Token (STAX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00679806
$ 0.00679806$ 0.00679806
24h alacsony
$ 0.00732722
$ 0.00732722$ 0.00732722
24h magas

$ 0.00679806
$ 0.00679806$ 0.00679806

$ 0.00732722
$ 0.00732722$ 0.00732722

$ 0.0199077
$ 0.0199077$ 0.0199077

$ 0.00679806
$ 0.00679806$ 0.00679806

-0.01%

-3.93%

-36.29%

-36.29%

STAX Token (STAX) valós idejű ár: $0.00703912. Az elmúlt 24 órában, a(z)STAX legalacsonyabb ára $ 0.00679806, legmagasabb ára pedig $ 0.00732722 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STAX valaha volt legmagasabb ára $ 0.0199077, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00679806 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STAX változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -3.93% az elmúlt 24 órában, és -36.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

STAX Token (STAX) piaci információk

$ 6.99M
$ 6.99M$ 6.99M

--
----

$ 6.99M
$ 6.99M$ 6.99M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) STAX Token jelenlegi piaci plafonja $ 6.99M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STAX keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.99M.

STAX Token (STAX) árelőzmények USD

A(z) STAX TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00028808644690951.
A(z) STAX Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0041088286.
A(z) STAX Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) STAX Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00028808644690951-3.93%
30 nap$ -0.0041088286-58.37%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) STAX Token (STAX)

$STAX Token is the native utility token powering the Virtualstax ecosystem. It serves as the core element behind Stax.app, enabling seamless interaction and engagement. Through $STAX, users can connect real-world communities with innovative Web3 tools that drive self-promotion, discovery, rewards, and active participation while creating meaningful value across the entire Virtualstax network.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

STAX Token (STAX) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

STAX Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) STAX Token (STAX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) STAX Token (STAX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) STAX Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) STAX Token árelőrejelzését most!

STAX helyi valutákra

STAX Token (STAX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) STAX Token (STAX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) STAX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: STAX Token (STAX)

Mennyit ér ma a(z) STAX Token (STAX)?
A(z) élő STAX ár a(z) USD esetében 0.00703912 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) STAX ára a(z) USD esetében?
A(z) STAX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00703912. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) STAX Token piaci plafonja?
A(z) STAX piaci plafonja $ 6.99M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) STAX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) STAX keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) STAX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) STAX mindenkori legmagasabb ára 0.0199077 USD.
Mi volt a(z) STAX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) STAX mindenkori legalacsonyabb ára 0.00679806 USD.
Mekkora a(z) STAX kereskedési volumene?
A(z) STAX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) STAX ára emelkedni fog idén?
A(z) STAX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) STAX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:37:48 (UTC+8)

STAX Token (STAX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,839.13
$107,839.13$107,839.13

-2.06%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,738.53
$3,738.53$3,738.53

-2.97%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.66
$177.66$177.66

-3.33%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0606
$1.0606$1.0606

-15.95%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,839.13
$107,839.13$107,839.13

-2.06%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,738.53
$3,738.53$3,738.53

-2.97%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.66
$177.66$177.66

-3.33%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.01
$85.01$85.01

-4.05%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4363
$2.4363$2.4363

-2.54%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0356
$0.0356$0.0356

-28.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05701
$0.05701$0.05701

+185.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10110
$0.10110$0.10110

+22.38%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+359.77%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000540
$0.0000540$0.0000540

+114.28%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005479
$0.00005479$0.00005479

+49.65%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010241
$0.0010241$0.0010241

+33.53%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000502
$0.000000000502$0.000000000502

+29.04%