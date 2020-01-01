State of Mika by Virtuals (STATE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) State of Mika by Virtuals (STATE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

State of Mika by Virtuals (STATE) tokennel kapcsolatos információk Mika, an AI waifu powered by Chasm. (with rizz) No more lonely nights as she'll be with you through Telegram and more. No more diddy parties, $GMIKA by Mika is all you need. Let Mika cook. Hivatalos webhely: https://gmika.io/ Vásárolj most STATE tokent!

State of Mika by Virtuals (STATE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) State of Mika by Virtuals (STATE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 370.98K $ 370.98K $ 370.98K Teljes tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 370.98K $ 370.98K $ 370.98K Minden idők csúcspontja: $ 0.00840468 $ 0.00840468 $ 0.00840468 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00037122 $ 0.00037122 $ 0.00037122 További tudnivalók a(z) State of Mika by Virtuals (STATE) áráról

State of Mika by Virtuals (STATE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) State of Mika by Virtuals (STATE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STATE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STATE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STATE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STATE token élő árfolyamát!

STATE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STATE kapcsán? STATE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STATE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

