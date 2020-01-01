StarShip (STARSHIP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) StarShip (STARSHIP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

StarShip (STARSHIP) tokennel kapcsolatos információk StarShip is a Binance Smart Chain Project created to bridge businesses and users onto blockchain technology. Within its first 6 months StarShip developed a non-custodial wallet, a token generator, online learning platform, and decentralized exchange. The core of StarShip business model is its DeFi platform. With profit that is generated from StarShip products, StarShip purchases the native token in the form of buybacks, thus increasing its value for investors. The StarShip token purchased is then distributed to stakeholders and operations. StarShip’s next-generation business model is the future of global business. Hivatalos webhely: https://deploystarship.com/ Vásárolj most STARSHIP tokent!

StarShip (STARSHIP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) StarShip (STARSHIP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 579.11K $ 579.11K $ 579.11K Teljes tokenszám: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 18.80M $ 18.80M $ 18.80M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 616.01K $ 616.01K $ 616.01K Minden idők csúcspontja: $ 6.11 $ 6.11 $ 6.11 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.03080025 $ 0.03080025 $ 0.03080025 További tudnivalók a(z) StarShip (STARSHIP) áráról

StarShip (STARSHIP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) StarShip (STARSHIP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STARSHIP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STARSHIP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STARSHIP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STARSHIP token élő árfolyamát!

STARSHIP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STARSHIP kapcsán? STARSHIP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STARSHIP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

