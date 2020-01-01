STARKNET BROTHER (BROTHER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) STARKNET BROTHER (BROTHER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

STARKNET BROTHER (BROTHER) tokennel kapcsolatos információk $BROTHER: Stark's Community Revolution Liquidity Locked Forever 5% for community wallet take over Where Unity Meets Innovation Culture = Inevitable $BROTHER: Fueling Stark’s Community Revolution $BROTHER is a cultural movement. With liquidity locked permanently and 5% allocated to a community wallet, $BROTHER empowers a decentralized takeover driven by the people. Built to foster shared growth, it symbolizes that culture is inevitable in crypto, creating a resilient, community-centered ecosystem. STARKNET BROTHER is the new moto of the blockchain world. Hivatalos webhely: https://www.supbro.fun/ Vásárolj most BROTHER tokent!

STARKNET BROTHER (BROTHER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) STARKNET BROTHER (BROTHER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 283.41K $ 283.41K $ 283.41K Teljes tokenszám: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Keringésben lévő tokenszám: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 283.41K $ 283.41K $ 283.41K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) STARKNET BROTHER (BROTHER) áráról

STARKNET BROTHER (BROTHER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) STARKNET BROTHER (BROTHER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BROTHER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BROTHER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BROTHER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BROTHER token élő árfolyamát!

BROTHER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BROTHER kapcsán? BROTHER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BROTHER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

