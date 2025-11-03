Stargate Bridged WETH (WETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 3,722.03 $ 3,722.03 $ 3,722.03 24h alacsony $ 3,911.08 $ 3,911.08 $ 3,911.08 24h magas 24h alacsony $ 3,722.03$ 3,722.03 $ 3,722.03 24h magas $ 3,911.08$ 3,911.08 $ 3,911.08 Minden idők csúcspontja $ 4,751.86$ 4,751.86 $ 4,751.86 Legalacsonyabb ár $ 3,428.61$ 3,428.61 $ 3,428.61 Árváltozás (1H) -0.06% Árváltozás (1D) -3.85% Árváltozás (7D) -11.07% Árváltozás (7D) -11.07%

Stargate Bridged WETH (WETH) valós idejű ár: $3,736.52. Az elmúlt 24 órában, a(z)WETH legalacsonyabb ára $ 3,722.03, legmagasabb ára pedig $ 3,911.08 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WETH valaha volt legmagasabb ára $ 4,751.86, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3,428.61 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WETH változása a következő volt: -0.06% az elmúlt órában, -3.85% az elmúlt 24 órában, és -11.07% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Stargate Bridged WETH (WETH) piaci információk

Piaci érték $ 120.15M$ 120.15M $ 120.15M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 120.15M$ 120.15M $ 120.15M Forgalomban lévő készlet 32.17K 32.17K 32.17K Teljes tokenszám 32,172.56533615463 32,172.56533615463 32,172.56533615463

A(z) Stargate Bridged WETH jelenlegi piaci plafonja $ 120.15M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WETH keringésben lévő tokenszáma 32.17K, és a teljes tokenszám 32172.56533615463. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 120.15M.