A(z) élő Stargate Bridged WETH ár ma 3,736.52 USD. Kövesd nyomon a(z) WETH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WETH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WETH

WETH árinformációk

Mi a(z) WETH

WETH tokenomikai adatai

WETH árelőrejelzés

Stargate Bridged WETH Ár (WETH)

1 WETH-USD élő ár:

$3,734.65
$3,734.65
-3.90%1D
Stargate Bridged WETH (WETH) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:37:41 (UTC+8)

Stargate Bridged WETH (WETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 3,722.03
$ 3,722.03
24h alacsony
$ 3,911.08
$ 3,911.08
24h magas

$ 3,722.03
$ 3,722.03

$ 3,911.08
$ 3,911.08

$ 4,751.86
$ 4,751.86

$ 3,428.61
$ 3,428.61

-0.06%

-3.85%

-11.07%

-11.07%

Stargate Bridged WETH (WETH) valós idejű ár: $3,736.52. Az elmúlt 24 órában, a(z)WETH legalacsonyabb ára $ 3,722.03, legmagasabb ára pedig $ 3,911.08 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WETH valaha volt legmagasabb ára $ 4,751.86, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3,428.61 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WETH változása a következő volt: -0.06% az elmúlt órában, -3.85% az elmúlt 24 órában, és -11.07% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Stargate Bridged WETH (WETH) piaci információk

$ 120.15M
$ 120.15M

--
----

$ 120.15M
$ 120.15M

32.17K
32.17K

32,172.56533615463
32,172.56533615463

A(z) Stargate Bridged WETH jelenlegi piaci plafonja $ 120.15M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WETH keringésben lévő tokenszáma 32.17K, és a teljes tokenszám 32172.56533615463. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 120.15M.

Stargate Bridged WETH (WETH) árelőzmények USD

A(z) Stargate Bridged WETHUSD mai árváltozása a következő volt: $ -149.726126133684.
A(z) Stargate Bridged WETH USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -625.8375814920.
A(z) Stargate Bridged WETH USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Stargate Bridged WETH USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -149.726126133684-3.85%
30 nap$ -625.8375814920-16.74%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Stargate Bridged WETH (WETH)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Stargate Bridged WETH árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Stargate Bridged WETH (WETH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Stargate Bridged WETH (WETH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Stargate Bridged WETH rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Stargate Bridged WETH árelőrejelzését most!

WETH helyi valutákra

Stargate Bridged WETH (WETH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Stargate Bridged WETH (WETH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WETH token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Stargate Bridged WETH (WETH)

Mennyit ér ma a(z) Stargate Bridged WETH (WETH)?
A(z) élő WETH ár a(z) USD esetében 3,736.52 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WETH ára a(z) USD esetében?
A(z) WETH jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 3,736.52. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Stargate Bridged WETH piaci plafonja?
A(z) WETH piaci plafonja $ 120.15M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WETH keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WETH keringésben lévő tokenszáma 32.17K USD.
Mi volt a(z) WETH mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WETH mindenkori legmagasabb ára 4,751.86 USD.
Mi volt a(z) WETH mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WETH mindenkori legalacsonyabb ára 3,428.61 USD.
Mekkora a(z) WETH kereskedési volumene?
A(z) WETH élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WETH ára emelkedni fog idén?
A(z) WETH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WETH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:37:41 (UTC+8)

Stargate Bridged WETH (WETH) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,810.00
$107,810.00

$3,738.25
$3,738.25

$177.57
$177.57

$1.0611
$1.0611

$0.9999
$0.9999

$107,810.00
$107,810.00

$3,738.25
$3,738.25

$177.57
$177.57

$84.95
$84.95

$2.4357
$2.4357

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.0356
$0.0356

$0.05701
$0.05701

$0.10110
$0.10110

$0.000000002000
$0.000000002000

$0.0000540
$0.0000540

$0.00005446
$0.00005446

$0.0010241
$0.0010241

$0.000000000502
$0.000000000502

