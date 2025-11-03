Stargate Bridged USDT0 (USDT0) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.995016 $ 0.995016 $ 0.995016 24h alacsony $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24h magas 24h alacsony $ 0.995016$ 0.995016 $ 0.995016 24h magas $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Minden idők csúcspontja $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Legalacsonyabb ár $ 0.93476$ 0.93476 $ 0.93476 Árváltozás (1H) +0.13% Árváltozás (1D) +0.01% Árváltozás (7D) -0.13% Árváltozás (7D) -0.13%

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) valós idejű ár: $1.001. Az elmúlt 24 órában, a(z)USDT0 legalacsonyabb ára $ 0.995016, legmagasabb ára pedig $ 1.003 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USDT0 valaha volt legmagasabb ára $ 1.013, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.93476 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USDT0 változása a következő volt: +0.13% az elmúlt órában, +0.01% az elmúlt 24 órában, és -0.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) piaci információk

Piaci érték $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Forgalomban lévő készlet 3.09M 3.09M 3.09M Teljes tokenszám 3,092,153.383366 3,092,153.383366 3,092,153.383366

A(z) Stargate Bridged USDT0 jelenlegi piaci plafonja $ 3.09M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USDT0 keringésben lévő tokenszáma 3.09M, és a teljes tokenszám 3092153.383366. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.09M.