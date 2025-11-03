Stargate Bridged USDC (USDC.E) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.997803 $ 0.997803 $ 0.997803 24h alacsony $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24h magas 24h alacsony $ 0.997803$ 0.997803 $ 0.997803 24h magas $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Minden idők csúcspontja $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Legalacsonyabb ár $ 0.989603$ 0.989603 $ 0.989603 Árváltozás (1H) +0.07% Árváltozás (1D) -0.01% Árváltozás (7D) -0.05% Árváltozás (7D) -0.05%

Stargate Bridged USDC (USDC.E) valós idejű ár: $0.999636. Az elmúlt 24 órában, a(z)USDC.E legalacsonyabb ára $ 0.997803, legmagasabb ára pedig $ 1.002 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USDC.E valaha volt legmagasabb ára $ 1.011, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.989603 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USDC.E változása a következő volt: +0.07% az elmúlt órában, -0.01% az elmúlt 24 órában, és -0.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Stargate Bridged USDC (USDC.E) piaci információk

Piaci érték $ 93.71M$ 93.71M $ 93.71M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 93.71M$ 93.71M $ 93.71M Forgalomban lévő készlet 93.81M 93.81M 93.81M Teljes tokenszám 93,812,244.20668 93,812,244.20668 93,812,244.20668

A(z) Stargate Bridged USDC jelenlegi piaci plafonja $ 93.71M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USDC.E keringésben lévő tokenszáma 93.81M, és a teljes tokenszám 93812244.20668. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 93.71M.