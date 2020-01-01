Star AI (MSTAR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Star AI (MSTAR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Star AI (MSTAR) tokennel kapcsolatos információk Previously known as MerlinStarter, Star AI is a next-generation AI digital human incubation and asset issuance platform. It empowers individuals, creators, and Web3 projects to launch their own AI-driven on-chain digital humans with ease. By combining AI with blockchain, Star AI pioneers a new era of the AI IP economy. Acting as a Web3-native AI MCN (Multi-Channel Network), it not only supports the creation and monetization of digital human assets, but also enables seamless trading, subscription, and circulation of these AI-powered identities across the decentralized ecosystem. Whether you're a project looking to boost engagement or a creator ready to turn your AI persona into an on-chain asset, Star AI is the gateway to the future of Web3 AI. Hivatalos webhely: https://merlinstarter.com/ Fehér könyv: https://docs.merlinstarter.com/ Vásárolj most MSTAR tokent!

Star AI (MSTAR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Star AI (MSTAR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 113.62K $ 113.62K $ 113.62K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 594.81M $ 594.81M $ 594.81M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 191.02K $ 191.02K $ 191.02K Minden idők csúcspontja: $ 0.074826 $ 0.074826 $ 0.074826 Minden idők mélypontja: $ 0.00015544 $ 0.00015544 $ 0.00015544 Jelenlegi ár: $ 0.00019101 $ 0.00019101 $ 0.00019101 További tudnivalók a(z) Star AI (MSTAR) áráról

Star AI (MSTAR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Star AI (MSTAR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MSTAR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MSTAR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MSTAR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MSTAR token élő árfolyamát!

MSTAR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MSTAR kapcsán? MSTAR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MSTAR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

