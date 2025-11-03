Standard Trust Assurance Community (STACO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 1.011 Legalacsonyabb ár $ 0.01060324 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00%

Standard Trust Assurance Community (STACO) valós idejű ár: $0.01110277. Az elmúlt 24 órában, a(z)STACO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STACO valaha volt legmagasabb ára $ 1.011, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01060324 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STACO változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Standard Trust Assurance Community (STACO) piaci információk

Piaci érték $ 1.11M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.11M Forgalomban lévő készlet 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0

A(z) Standard Trust Assurance Community jelenlegi piaci plafonja $ 1.11M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STACO keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.11M.