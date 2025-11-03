TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Standard Protocol ár ma 0.00085628 USD. Kövesd nyomon a(z) STND USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STND ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Standard Protocol ár ma 0.00085628 USD. Kövesd nyomon a(z) STND USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STND ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: STND

STND árinformációk

Mi a(z) STND

STND fehér könyv

STND hivatalos webhely

STND tokenomikai adatai

STND árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Standard Protocol Logó

Standard Protocol Ár (STND)

Nem listázott

1 STND-USD élő ár:

$0.00085628
$0.00085628$0.00085628
+24.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Standard Protocol (STND) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:37:12 (UTC+8)

Standard Protocol (STND) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00068413
$ 0.00068413$ 0.00068413
24h alacsony
$ 0.00092013
$ 0.00092013$ 0.00092013
24h magas

$ 0.00068413
$ 0.00068413$ 0.00068413

$ 0.00092013
$ 0.00092013$ 0.00092013

$ 3.06
$ 3.06$ 3.06

$ 0.0005346
$ 0.0005346$ 0.0005346

+5.60%

+24.78%

-4.28%

-4.28%

Standard Protocol (STND) valós idejű ár: $0.00085628. Az elmúlt 24 órában, a(z)STND legalacsonyabb ára $ 0.00068413, legmagasabb ára pedig $ 0.00092013 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STND valaha volt legmagasabb ára $ 3.06, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0005346 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STND változása a következő volt: +5.60% az elmúlt órában, +24.78% az elmúlt 24 órában, és -4.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Standard Protocol (STND) piaci információk

$ 77.90K
$ 77.90K$ 77.90K

--
----

$ 85.63K
$ 85.63K$ 85.63K

90.97M
90.97M 90.97M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Standard Protocol jelenlegi piaci plafonja $ 77.90K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STND keringésben lévő tokenszáma 90.97M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 85.63K.

Standard Protocol (STND) árelőzmények USD

A(z) Standard ProtocolUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00017004.
A(z) Standard Protocol USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000471577.
A(z) Standard Protocol USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0006409304.
A(z) Standard Protocol USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.004038413755671033.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00017004+24.78%
30 nap$ -0.0000471577-5.50%
60 nap$ -0.0006409304-74.85%
90 nap$ -0.004038413755671033-82.50%

Mi a(z) Standard Protocol (STND)

Standard is building tools for Web3.0 that welcome newcomers, that invite them in and provide a future that empowers all people in every blockchain.

Standard introduces new kind of Decentralized finance based on EIP-5252, which follows crypto's true ethos from Bitcoin, "not your keys, not your crypto". Standard believes in the quote, "not your keys, not your defi", and it tries to make new finance where one could have true self-ownership of his or her digital asset starting with exchange with New Order and payment with its ecosystem's stable currency, SAFU.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Standard Protocol (STND) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Standard Protocol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Standard Protocol (STND) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Standard Protocol (STND) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Standard Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Standard Protocol árelőrejelzését most!

STND helyi valutákra

Standard Protocol (STND) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Standard Protocol (STND) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) STND token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Standard Protocol (STND)

Mennyit ér ma a(z) Standard Protocol (STND)?
A(z) élő STND ár a(z) USD esetében 0.00085628 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) STND ára a(z) USD esetében?
A(z) STND jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00085628. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Standard Protocol piaci plafonja?
A(z) STND piaci plafonja $ 77.90K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) STND keringésben lévő tokenszáma?
A(z) STND keringésben lévő tokenszáma 90.97M USD.
Mi volt a(z) STND mindenkori legmagasabb ára?
A(z) STND mindenkori legmagasabb ára 3.06 USD.
Mi volt a(z) STND mindenkori legmagasabb ár?
A(z) STND mindenkori legalacsonyabb ára 0.0005346 USD.
Mekkora a(z) STND kereskedési volumene?
A(z) STND élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) STND ára emelkedni fog idén?
A(z) STND a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) STND árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:37:12 (UTC+8)

Standard Protocol (STND) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,877.68
$107,877.68$107,877.68

-2.02%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,740.54
$3,740.54$3,740.54

-2.92%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.74
$177.74$177.74

-3.28%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0524
$1.0524$1.0524

-16.60%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,877.68
$107,877.68$107,877.68

-2.02%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,740.54
$3,740.54$3,740.54

-2.92%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.74
$177.74$177.74

-3.28%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.46
$85.46$85.46

-3.54%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4380
$2.4380$2.4380

-2.47%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0356
$0.0356$0.0356

-28.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05701
$0.05701$0.05701

+185.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10110
$0.10110$0.10110

+22.38%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001994
$0.000000001994$0.000000001994

+358.39%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000540
$0.0000540$0.0000540

+114.28%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005419
$0.00005419$0.00005419

+48.01%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010152
$0.0010152$0.0010152

+32.37%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000501
$0.000000000501$0.000000000501

+28.79%