Standard Protocol (STND) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00068413 - $ 0.00092013
24h alacsony: $ 0.00068413
24h magas: $ 0.00092013
Minden idők csúcspontja: $ 3.06
Legalacsonyabb ár: $ 0.0005346
Árváltozás (1H): +5.60%
Árváltozás (1D): +24.78%
Árváltozás (7D): -4.28%

Standard Protocol (STND) valós idejű ár: $0.00085628. Az elmúlt 24 órában, a(z)STND legalacsonyabb ára $ 0.00068413, legmagasabb ára pedig $ 0.00092013 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STND valaha volt legmagasabb ára $ 3.06, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0005346 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STND változása a következő volt: +5.60% az elmúlt órában, +24.78% az elmúlt 24 órában, és -4.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Standard Protocol (STND) piaci információk

Piaci érték: $ 77.90K
Volumen (24H): --
Teljes mértékben hígított piaci plafon: $ 85.63K
Forgalomban lévő készlet: 90.97M
Teljes tokenszám: 100,000,000.0

A(z) Standard Protocol jelenlegi piaci plafonja $ 77.90K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STND keringésben lévő tokenszáma 90.97M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 85.63K.