Staked UTY (YUTY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 24h alacsony $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 24h magas 24h alacsony $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 24h magas $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 Minden idők csúcspontja $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 Legalacsonyabb ár $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Árváltozás (1H) -0.02% Árváltozás (1D) -0.02% Árváltozás (7D) +0.16% Árváltozás (7D) +0.16%

Staked UTY (YUTY) valós idejű ár: $1.034. Az elmúlt 24 órában, a(z)YUTY legalacsonyabb ára $ 1.034, legmagasabb ára pedig $ 1.035 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YUTY valaha volt legmagasabb ára $ 1.038, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.005 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YUTY változása a következő volt: -0.02% az elmúlt órában, -0.02% az elmúlt 24 órában, és +0.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Staked UTY (YUTY) piaci információk

Piaci érték $ 19.86M$ 19.86M $ 19.86M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 19.86M$ 19.86M $ 19.86M Forgalomban lévő készlet 19.20M 19.20M 19.20M Teljes tokenszám 19,200,540.08191221 19,200,540.08191221 19,200,540.08191221

A(z) Staked UTY jelenlegi piaci plafonja $ 19.86M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YUTY keringésben lévő tokenszáma 19.20M, és a teljes tokenszám 19200540.08191221. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.86M.