A(z) élő Staked UTY ár ma 1.034 USD. Kövesd nyomon a(z) YUTY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) YUTY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: YUTY

YUTY árinformációk

Mi a(z) YUTY

YUTY fehér könyv

YUTY hivatalos webhely

YUTY tokenomikai adatai

YUTY árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Staked UTY Logó

Staked UTY Ár (YUTY)

Nem listázott

1 YUTY-USD élő ár:

$1.034
$1.034
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Staked UTY (YUTY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:37:05 (UTC+8)

Staked UTY (YUTY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.034
$ 1.034
24h alacsony
$ 1.035
$ 1.035
24h magas

$ 1.034
$ 1.034

$ 1.035
$ 1.035

$ 1.038
$ 1.038

$ 1.005
$ 1.005

-0.02%

-0.02%

+0.16%

+0.16%

Staked UTY (YUTY) valós idejű ár: $1.034. Az elmúlt 24 órában, a(z)YUTY legalacsonyabb ára $ 1.034, legmagasabb ára pedig $ 1.035 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YUTY valaha volt legmagasabb ára $ 1.038, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.005 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YUTY változása a következő volt: -0.02% az elmúlt órában, -0.02% az elmúlt 24 órában, és +0.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Staked UTY (YUTY) piaci információk

$ 19.86M
$ 19.86M

--
--

$ 19.86M
$ 19.86M

19.20M
19.20M

19,200,540.08191221
19,200,540.08191221

A(z) Staked UTY jelenlegi piaci plafonja $ 19.86M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YUTY keringésben lévő tokenszáma 19.20M, és a teljes tokenszám 19200540.08191221. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.86M.

Staked UTY (YUTY) árelőzmények USD

A(z) Staked UTYUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000262643360872.
A(z) Staked UTY USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0063061592.
A(z) Staked UTY USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0120647120.
A(z) Staked UTY USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0225393026996017.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000262643360872-0.02%
30 nap$ +0.0063061592+0.61%
60 nap$ +0.0120647120+1.17%
90 nap$ +0.0225393026996017+2.23%

Mi a(z) Staked UTY (YUTY)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Staked UTY (YUTY) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Staked UTY árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Staked UTY (YUTY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Staked UTY (YUTY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Staked UTY rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Staked UTY árelőrejelzését most!

YUTY helyi valutákra

Staked UTY (YUTY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Staked UTY (YUTY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) YUTY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Staked UTY (YUTY)

Mennyit ér ma a(z) Staked UTY (YUTY)?
A(z) élő YUTY ár a(z) USD esetében 1.034 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) YUTY ára a(z) USD esetében?
A(z) YUTY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.034. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Staked UTY piaci plafonja?
A(z) YUTY piaci plafonja $ 19.86M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) YUTY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) YUTY keringésben lévő tokenszáma 19.20M USD.
Mi volt a(z) YUTY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) YUTY mindenkori legmagasabb ára 1.038 USD.
Mi volt a(z) YUTY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) YUTY mindenkori legalacsonyabb ára 1.005 USD.
Mekkora a(z) YUTY kereskedési volumene?
A(z) YUTY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) YUTY ára emelkedni fog idén?
A(z) YUTY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) YUTY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:37:05 (UTC+8)

Staked UTY (YUTY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

