Staked USDai (SUSDAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.048 $ 1.048 $ 1.048 24h alacsony $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 24h magas 24h alacsony $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 24h magas $ 1.052$ 1.052 $ 1.052 Minden idők csúcspontja $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Legalacsonyabb ár $ 0.796061$ 0.796061 $ 0.796061 Árváltozás (1H) +0.01% Árváltozás (1D) +0.18% Árváltozás (7D) +0.07% Árváltozás (7D) +0.07%

Staked USDai (SUSDAI) valós idejű ár: $1.05. Az elmúlt 24 órában, a(z)SUSDAI legalacsonyabb ára $ 1.048, legmagasabb ára pedig $ 1.052 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SUSDAI valaha volt legmagasabb ára $ 1.19, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.796061 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SUSDAI változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, +0.18% az elmúlt 24 órában, és +0.07% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Staked USDai (SUSDAI) piaci információk

Piaci érték $ 146.47M$ 146.47M $ 146.47M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 146.47M$ 146.47M $ 146.47M Forgalomban lévő készlet 139.50M 139.50M 139.50M Teljes tokenszám 139,500,743.9805275 139,500,743.9805275 139,500,743.9805275

A(z) Staked USDai jelenlegi piaci plafonja $ 146.47M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SUSDAI keringésben lévő tokenszáma 139.50M, és a teljes tokenszám 139500743.9805275. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 146.47M.