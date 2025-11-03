TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Staked USDai ár ma 1.05 USD. Kövesd nyomon a(z) SUSDAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SUSDAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Staked USDai ár ma 1.05 USD. Kövesd nyomon a(z) SUSDAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SUSDAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SUSDAI

SUSDAI árinformációk

Mi a(z) SUSDAI

SUSDAI hivatalos webhely

SUSDAI tokenomikai adatai

SUSDAI árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Staked USDai Logó

Staked USDai Ár (SUSDAI)

Nem listázott

1 SUSDAI-USD élő ár:

$1.05
$1.05$1.05
+0.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Staked USDai (SUSDAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:36:58 (UTC+8)

Staked USDai (SUSDAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.048
$ 1.048$ 1.048
24h alacsony
$ 1.052
$ 1.052$ 1.052
24h magas

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 1.052
$ 1.052$ 1.052

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 0.796061
$ 0.796061$ 0.796061

+0.01%

+0.18%

+0.07%

+0.07%

Staked USDai (SUSDAI) valós idejű ár: $1.05. Az elmúlt 24 órában, a(z)SUSDAI legalacsonyabb ára $ 1.048, legmagasabb ára pedig $ 1.052 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SUSDAI valaha volt legmagasabb ára $ 1.19, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.796061 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SUSDAI változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, +0.18% az elmúlt 24 órában, és +0.07% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Staked USDai (SUSDAI) piaci információk

$ 146.47M
$ 146.47M$ 146.47M

--
----

$ 146.47M
$ 146.47M$ 146.47M

139.50M
139.50M 139.50M

139,500,743.9805275
139,500,743.9805275 139,500,743.9805275

A(z) Staked USDai jelenlegi piaci plafonja $ 146.47M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SUSDAI keringésben lévő tokenszáma 139.50M, és a teljes tokenszám 139500743.9805275. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 146.47M.

Staked USDai (SUSDAI) árelőzmények USD

A(z) Staked USDaiUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00186696.
A(z) Staked USDai USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0299778150.
A(z) Staked USDai USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0196254450.
A(z) Staked USDai USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0218820243369128.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00186696+0.18%
30 nap$ -0.0299778150-2.85%
60 nap$ +0.0196254450+1.87%
90 nap$ +0.0218820243369128+2.13%

Mi a(z) Staked USDai (SUSDAI)

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg.

USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Staked USDai (SUSDAI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Staked USDai árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Staked USDai (SUSDAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Staked USDai (SUSDAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Staked USDai rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Staked USDai árelőrejelzését most!

SUSDAI helyi valutákra

Staked USDai (SUSDAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Staked USDai (SUSDAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SUSDAI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Staked USDai (SUSDAI)

Mennyit ér ma a(z) Staked USDai (SUSDAI)?
A(z) élő SUSDAI ár a(z) USD esetében 1.05 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SUSDAI ára a(z) USD esetében?
A(z) SUSDAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.05. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Staked USDai piaci plafonja?
A(z) SUSDAI piaci plafonja $ 146.47M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SUSDAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SUSDAI keringésben lévő tokenszáma 139.50M USD.
Mi volt a(z) SUSDAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SUSDAI mindenkori legmagasabb ára 1.19 USD.
Mi volt a(z) SUSDAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SUSDAI mindenkori legalacsonyabb ára 0.796061 USD.
Mekkora a(z) SUSDAI kereskedési volumene?
A(z) SUSDAI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SUSDAI ára emelkedni fog idén?
A(z) SUSDAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SUSDAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:36:58 (UTC+8)

Staked USDai (SUSDAI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,877.68
$107,877.68$107,877.68

-2.02%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,740.54
$3,740.54$3,740.54

-2.92%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.74
$177.74$177.74

-3.28%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0524
$1.0524$1.0524

-16.60%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,877.68
$107,877.68$107,877.68

-2.02%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,740.54
$3,740.54$3,740.54

-2.92%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.74
$177.74$177.74

-3.28%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.46
$85.46$85.46

-3.54%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4380
$2.4380$2.4380

-2.47%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0356
$0.0356$0.0356

-28.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05701
$0.05701$0.05701

+185.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10110
$0.10110$0.10110

+22.38%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001994
$0.000000001994$0.000000001994

+358.39%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000540
$0.0000540$0.0000540

+114.28%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005419
$0.00005419$0.00005419

+48.01%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010152
$0.0010152$0.0010152

+32.37%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000501
$0.000000000501$0.000000000501

+28.79%