Staked Neptune OAS (STOAS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Staked Neptune OAS (STOAS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Staked Neptune OAS (STOAS) tokennel kapcsolatos információk stOAS is a Liquid Staking Token (LST) provided upon staking OAS through the Neptune protocol. This token reflects the position of staked OAS within Neptune’s staking pool. Compatible with widely-used token standards like ERC-20, stOAS can be utilized across various DeFi platforms, offering greater flexibility than conventional staking. Notably, OAS staking involves a 10-day unlocking period, which prevents immediate access to funds if urgently needed. However, with an LST like stOAS, users can convert it back to OAS immediately by selling it on a decentralized exchange (DEX). stOAS accumulates staking rewards automatically, creating a compounding effect without requiring users to manually claim rewards. Unlike rebasing tokens like stETH, stOAS functions similarly to wstETH, where value grows and is realized upon redemption. By design, stOAS appreciates in value relative to OAS over time. Initially, the exchange rate between OAS and stOAS is 1:1. As rewards accumulate in stOAS, the token value grows, so users redeem stOAS for a proportionally higher amount of OAS, inclusive of accrued rewards. Hivatalos webhely: https://staking.neptune-lsd.com/ Vásárolj most STOAS tokent!

Staked Neptune OAS (STOAS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Staked Neptune OAS (STOAS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 127.17K $ 127.17K $ 127.17K Teljes tokenszám: $ 11.29M $ 11.29M $ 11.29M Keringésben lévő tokenszám: $ 11.29M $ 11.29M $ 11.29M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 127.17K $ 127.17K $ 127.17K Minden idők csúcspontja: $ 0.01989627 $ 0.01989627 $ 0.01989627 Minden idők mélypontja: $ 0.01052064 $ 0.01052064 $ 0.01052064 Jelenlegi ár: $ 0.01126397 $ 0.01126397 $ 0.01126397 További tudnivalók a(z) Staked Neptune OAS (STOAS) áráról

Staked Neptune OAS (STOAS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Staked Neptune OAS (STOAS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STOAS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STOAS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STOAS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STOAS token élő árfolyamát!

STOAS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STOAS kapcsán? STOAS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STOAS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

