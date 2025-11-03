Staked msUSD (SMSUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Legalacsonyabb ár $ 0.694559$ 0.694559 $ 0.694559 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

Staked msUSD (SMSUSD) valós idejű ár: $0.694562. Az elmúlt 24 órában, a(z)SMSUSD legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SMSUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.025, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.694559 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SMSUSD változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Staked msUSD (SMSUSD) piaci információk

Piaci érték $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Forgalomban lévő készlet 2.38M 2.38M 2.38M Teljes tokenszám 2,378,318.166210743 2,378,318.166210743 2,378,318.166210743

A(z) Staked msUSD jelenlegi piaci plafonja $ 4.06M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SMSUSD keringésben lévő tokenszáma 2.38M, és a teljes tokenszám 2378318.166210743. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.65M.