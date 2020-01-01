Staked Level USD (SLVLUSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Staked Level USD (SLVLUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Staked Level USD (SLVLUSD) tokennel kapcsolatos információk Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Staked Level USD (slvlUSD) is a yield-accruing receipt token that users receive when they staked their lvlUSD. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation. Hivatalos webhely: https://level.money/ Vásárolj most SLVLUSD tokent!

Staked Level USD (SLVLUSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Staked Level USD (SLVLUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 31.49M $ 31.49M $ 31.49M Teljes tokenszám: $ 28.86M $ 28.86M $ 28.86M Keringésben lévő tokenszám: $ 28.86M $ 28.86M $ 28.86M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 31.49M $ 31.49M $ 31.49M Minden idők csúcspontja: $ 1.092 $ 1.092 $ 1.092 Minden idők mélypontja: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Jelenlegi ár: $ 1.091 $ 1.091 $ 1.091 További tudnivalók a(z) Staked Level USD (SLVLUSD) áráról

Staked Level USD (SLVLUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Staked Level USD (SLVLUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SLVLUSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SLVLUSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SLVLUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SLVLUSD token élő árfolyamát!

