Staked IP (STIP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 4.11 24h magas $ 4.66 Minden idők csúcspontja $ 15.09 Legalacsonyabb ár $ 1.031 Árváltozás (1H) -2.82% Árváltozás (1D) -10.47% Árváltozás (7D) -28.31%

Staked IP (STIP) valós idejű ár: $4.11. Az elmúlt 24 órában, a(z)STIP legalacsonyabb ára $ 4.11, legmagasabb ára pedig $ 4.66 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STIP valaha volt legmagasabb ára $ 15.09, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.031 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STIP változása a következő volt: -2.82% az elmúlt órában, -10.47% az elmúlt 24 órában, és -28.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Staked IP (STIP) piaci információk

Piaci érték $ 5.31M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.31M Forgalomban lévő készlet 1.29M Teljes tokenszám 1,291,651.580071568

A(z) Staked IP jelenlegi piaci plafonja $ 5.31M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STIP keringésben lévő tokenszáma 1.29M, és a teljes tokenszám 1291651.580071568. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.31M.