Staked FRAX (SFRAX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Staked FRAX (SFRAX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Staked FRAX (SFRAX) tokennel kapcsolatos információk Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times. Hivatalos webhely: https://app.frax.finance/sfrax/stake Vásárolj most SFRAX tokent!

Staked FRAX (SFRAX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Staked FRAX (SFRAX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 68.26M $ 68.26M $ 68.26M Teljes tokenszám: $ 61.49M $ 61.49M $ 61.49M Keringésben lévő tokenszám: $ 61.49M $ 61.49M $ 61.49M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 68.26M $ 68.26M $ 68.26M Minden idők csúcspontja: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Minden idők mélypontja: $ 0.858184 $ 0.858184 $ 0.858184 Jelenlegi ár: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 További tudnivalók a(z) Staked FRAX (SFRAX) áráról

Staked FRAX (SFRAX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Staked FRAX (SFRAX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SFRAX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SFRAX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SFRAX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SFRAX token élő árfolyamát!

SFRAX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SFRAX kapcsán? SFRAX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SFRAX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

