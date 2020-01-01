Staked Frax USD (SFRXUSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Staked Frax USD (SFRXUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Staked Frax USD (SFRXUSD) tokennel kapcsolatos információk Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD’s APY is the most competitive yield onchain. Hivatalos webhely: https://frax.com Vásárolj most SFRXUSD tokent!

Staked Frax USD (SFRXUSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Staked Frax USD (SFRXUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 42.93M $ 42.93M $ 42.93M Teljes tokenszám: $ 37.15M $ 37.15M $ 37.15M Keringésben lévő tokenszám: $ 37.15M $ 37.15M $ 37.15M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 42.93M $ 42.93M $ 42.93M Minden idők csúcspontja: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Minden idők mélypontja: $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 Jelenlegi ár: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 További tudnivalók a(z) Staked Frax USD (SFRXUSD) áráról

Staked Frax USD (SFRXUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Staked Frax USD (SFRXUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SFRXUSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SFRXUSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SFRXUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SFRXUSD token élő árfolyamát!

