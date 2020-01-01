Staked Frax Ether (SFRXETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Staked Frax Ether (SFRXETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Staked Frax Ether (SFRXETH) tokennel kapcsolatos információk Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token. Hivatalos webhely: https://app.frax.finance/ Vásárolj most SFRXETH tokent!

Staked Frax Ether (SFRXETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Staked Frax Ether (SFRXETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 333.52M $ 333.52M $ 333.52M Teljes tokenszám: $ 68.90K $ 68.90K $ 68.90K Keringésben lévő tokenszám: $ 68.90K $ 68.90K $ 68.90K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 333.52M $ 333.52M $ 333.52M Minden idők csúcspontja: $ 7,545.09 $ 7,545.09 $ 7,545.09 Minden idők mélypontja: $ 1,147.58 $ 1,147.58 $ 1,147.58 Jelenlegi ár: $ 4,838.24 $ 4,838.24 $ 4,838.24 További tudnivalók a(z) Staked Frax Ether (SFRXETH) áráról

Staked Frax Ether (SFRXETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Staked Frax Ether (SFRXETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SFRXETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SFRXETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SFRXETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SFRXETH token élő árfolyamát!

SFRXETH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SFRXETH kapcsán? SFRXETH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SFRXETH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!