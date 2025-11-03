TőzsdeDEX+
A(z) élő Staked BITZ ár ma 0.81633 USD. Kövesd nyomon a(z) SBITZ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SBITZ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SBITZ

SBITZ árinformációk

Mi a(z) SBITZ

SBITZ hivatalos webhely

SBITZ tokenomikai adatai

SBITZ árelőrejelzés

Staked BITZ Ár (SBITZ)

1 SBITZ-USD élő ár:

$0.81633
$0.81633
0.00%1D
Staked BITZ (SBITZ) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:12:25 (UTC+8)

Staked BITZ (SBITZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 34.29
$ 34.29

$ 0.777131
$ 0.777131

Staked BITZ (SBITZ) valós idejű ár: $0.81633. Az elmúlt 24 órában, a(z)SBITZ legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SBITZ valaha volt legmagasabb ára $ 34.29, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.777131 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SBITZ változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Staked BITZ (SBITZ) piaci információk

$ 43.38K
$ 43.38K

$ 34.07K
$ 34.07K

41.74K
41.74K

41,735.33305454084
41,735.33305454084

A(z) Staked BITZ jelenlegi piaci plafonja $ 43.38K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SBITZ keringésben lévő tokenszáma 41.74K, és a teljes tokenszám 41735.33305454084. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 34.07K.

Staked BITZ (SBITZ) árelőzmények USD

A(z) Staked BITZUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Staked BITZ USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.0000000000.
A(z) Staked BITZ USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.3346834632.
A(z) Staked BITZ USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0.00000000000.00%
60 nap$ -0.3346834632-40.99%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Staked BITZ (SBITZ)

The sBITZ project introduces liquid staking for BITZ tokens on the Eclipse chain. Instead of locking tokens via native staking, users receive sBITZ, a liquid token representing staked BITZ that accrues value through automatic compounding every 10 seconds. sBITZ enables users to retain staking rewards while using their capital in DeFi strategies, such as providing liquidity or borrowing. This enhances capital efficiency, unlocks staked liquidity, increases TVL, and supports broader ecosystem activity.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Staked BITZ (SBITZ) Erőforrás

Hivatalos webhely

Staked BITZ árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Staked BITZ (SBITZ) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Staked BITZ (SBITZ) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Staked BITZ rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Staked BITZ árelőrejelzését most!

SBITZ helyi valutákra

Staked BITZ (SBITZ) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Staked BITZ (SBITZ) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SBITZ token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Staked BITZ (SBITZ)

Mennyit ér ma a(z) Staked BITZ (SBITZ)?
A(z) élő SBITZ ár a(z) USD esetében 0.81633 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SBITZ ára a(z) USD esetében?
A(z) SBITZ jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.81633. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Staked BITZ piaci plafonja?
A(z) SBITZ piaci plafonja $ 43.38K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SBITZ keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SBITZ keringésben lévő tokenszáma 41.74K USD.
Mi volt a(z) SBITZ mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SBITZ mindenkori legmagasabb ára 34.29 USD.
Mi volt a(z) SBITZ mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SBITZ mindenkori legalacsonyabb ára 0.777131 USD.
Mekkora a(z) SBITZ kereskedési volumene?
A(z) SBITZ élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SBITZ ára emelkedni fog idén?
A(z) SBITZ a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SBITZ árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:12:25 (UTC+8)

Staked BITZ (SBITZ) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

