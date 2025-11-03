Staked BITZ (SBITZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 34.29$ 34.29 $ 34.29 Legalacsonyabb ár $ 0.777131$ 0.777131 $ 0.777131 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

Staked BITZ (SBITZ) valós idejű ár: $0.81633. Az elmúlt 24 órában, a(z)SBITZ legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SBITZ valaha volt legmagasabb ára $ 34.29, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.777131 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SBITZ változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Staked BITZ (SBITZ) piaci információk

Piaci érték $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 34.07K$ 34.07K $ 34.07K Forgalomban lévő készlet 41.74K 41.74K 41.74K Teljes tokenszám 41,735.33305454084 41,735.33305454084 41,735.33305454084

A(z) Staked BITZ jelenlegi piaci plafonja $ 43.38K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SBITZ keringésben lévő tokenszáma 41.74K, és a teljes tokenszám 41735.33305454084. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 34.07K.