Blue Chip Blitz
A(z) élő Staked Aria Premier Launch ár ma 0.950515 USD. Kövesd nyomon a(z) STAPL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STAPL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: STAPL

STAPL árinformációk

Mi a(z) STAPL

STAPL hivatalos webhely

STAPL tokenomikai adatai

STAPL árelőrejelzés

Staked Aria Premier Launch Ár (STAPL)

1 STAPL-USD élő ár:

$0.950526
$0.950526$0.950526
-1.70%1D
Staked Aria Premier Launch (STAPL) Élő árdiagram
Staked Aria Premier Launch (STAPL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.950423
$ 0.950423$ 0.950423
24h alacsony
$ 0.973091
$ 0.973091$ 0.973091
24h magas

$ 0.950423
$ 0.950423$ 0.950423

$ 0.973091
$ 0.973091$ 0.973091

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 0.871702
$ 0.871702$ 0.871702

-0.05%

-1.72%

-4.07%

-4.07%

Staked Aria Premier Launch (STAPL) valós idejű ár: $0.950515. Az elmúlt 24 órában, a(z)STAPL legalacsonyabb ára $ 0.950423, legmagasabb ára pedig $ 0.973091 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STAPL valaha volt legmagasabb ára $ 1.042, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.871702 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STAPL változása a következő volt: -0.05% az elmúlt órában, -1.72% az elmúlt 24 órában, és -4.07% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) piaci információk

$ 8.03M
$ 8.03M$ 8.03M

--
----

$ 8.03M
$ 8.03M$ 8.03M

8.45M
8.45M 8.45M

8,449,845.18247856
8,449,845.18247856 8,449,845.18247856

A(z) Staked Aria Premier Launch jelenlegi piaci plafonja $ 8.03M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STAPL keringésben lévő tokenszáma 8.45M, és a teljes tokenszám 8449845.18247856. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.03M.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) árelőzmények USD

A(z) Staked Aria Premier LaunchUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.016677974728522.
A(z) Staked Aria Premier Launch USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0156252309.
A(z) Staked Aria Premier Launch USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0001024655.
A(z) Staked Aria Premier Launch USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.001714416199842.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.016677974728522-1.72%
30 nap$ +0.0156252309+1.64%
60 nap$ +0.0001024655+0.01%
90 nap$ +0.001714416199842+0.18%

Mi a(z) Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts.

Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Erőforrás

Hivatalos webhely

Staked Aria Premier Launch árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Staked Aria Premier Launch (STAPL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Staked Aria Premier Launch (STAPL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Staked Aria Premier Launch rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Staked Aria Premier Launch árelőrejelzését most!

STAPL helyi valutákra

Staked Aria Premier Launch (STAPL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Staked Aria Premier Launch (STAPL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) STAPL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Mennyit ér ma a(z) Staked Aria Premier Launch (STAPL)?
A(z) élő STAPL ár a(z) USD esetében 0.950515 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) STAPL ára a(z) USD esetében?
A(z) STAPL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.950515. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Staked Aria Premier Launch piaci plafonja?
A(z) STAPL piaci plafonja $ 8.03M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) STAPL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) STAPL keringésben lévő tokenszáma 8.45M USD.
Mi volt a(z) STAPL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) STAPL mindenkori legmagasabb ára 1.042 USD.
Mi volt a(z) STAPL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) STAPL mindenkori legalacsonyabb ára 0.871702 USD.
Mekkora a(z) STAPL kereskedési volumene?
A(z) STAPL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) STAPL ára emelkedni fog idén?
A(z) STAPL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) STAPL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Staked Aria Premier Launch (STAPL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

