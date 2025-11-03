Staked Aria Premier Launch (STAPL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.950423 $ 0.950423 $ 0.950423 24h alacsony $ 0.973091 $ 0.973091 $ 0.973091 24h magas 24h alacsony $ 0.950423$ 0.950423 $ 0.950423 24h magas $ 0.973091$ 0.973091 $ 0.973091 Minden idők csúcspontja $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 Legalacsonyabb ár $ 0.871702$ 0.871702 $ 0.871702 Árváltozás (1H) -0.05% Árváltozás (1D) -1.72% Árváltozás (7D) -4.07% Árváltozás (7D) -4.07%

Staked Aria Premier Launch (STAPL) valós idejű ár: $0.950515. Az elmúlt 24 órában, a(z)STAPL legalacsonyabb ára $ 0.950423, legmagasabb ára pedig $ 0.973091 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STAPL valaha volt legmagasabb ára $ 1.042, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.871702 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STAPL változása a következő volt: -0.05% az elmúlt órában, -1.72% az elmúlt 24 órában, és -4.07% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) piaci információk

Piaci érték $ 8.03M$ 8.03M $ 8.03M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.03M$ 8.03M $ 8.03M Forgalomban lévő készlet 8.45M 8.45M 8.45M Teljes tokenszám 8,449,845.18247856 8,449,845.18247856 8,449,845.18247856

A(z) Staked Aria Premier Launch jelenlegi piaci plafonja $ 8.03M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STAPL keringésben lévő tokenszáma 8.45M, és a teljes tokenszám 8449845.18247856. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.03M.