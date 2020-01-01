Stake DAO FXN (SDFXN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Stake DAO FXN (SDFXN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Stake DAO FXN (SDFXN) tokennel kapcsolatos információk Liquid Lockers address a significant issue in the DeFi space. Previously, if a person or protocol wanted to use their lockable tokens (like CRV, FXS, etc.) for governance or for boosting yield, they faced a tough decision. They could either lock on the native protocol, which allowed them to enjoy a yield and ability to vote through governance while losing liquidity. Alternatively, they could use a locker, reap the benefits of boosted yield and yield farming, have the ability to exit with a limited penalty, but forfeit their governance power. This forced a choice between voting power and yield, imposing restrictions on users. Liquid Lockers aim to offer the best of both worlds. They enable users to lock their tokens and receive sdTOKENs in return. Users can stake these sdTOKENs on Stake DAO to gain various benefits, such as native APR, a share of boosted strats rewards, the ability to sell voting rights of the underlying asset, and additional SDT incentives. They always have the possibility of exiting their position and returning to the underlying token. 🔑 Key Features Yield (rewards earned through underlying protocol) Liquidity (liquidity pools to exchange sdTokens) Governance power (ability to vote on underlying protocol with sdTokens) Vote incentives rewards (due to governance power) Cross-chain accessibility Hivatalos webhely: https://www.stakedao.org/lockers/fxn

Stake DAO FXN (SDFXN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Stake DAO FXN (SDFXN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Teljes tokenszám: $ 20.85K $ 20.85K $ 20.85K Keringésben lévő tokenszám: $ 20.85K $ 20.85K $ 20.85K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Minden idők csúcspontja: $ 133.66 $ 133.66 $ 133.66 Minden idők mélypontja: $ 18.85 $ 18.85 $ 18.85 Jelenlegi ár: $ 78.79 $ 78.79 $ 78.79 További tudnivalók a(z) Stake DAO FXN (SDFXN) áráról

Stake DAO FXN (SDFXN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Stake DAO FXN (SDFXN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SDFXN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SDFXN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SDFXN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SDFXN token élő árfolyamát!

SDFXN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SDFXN kapcsán? SDFXN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

