Stader ETHx (ETHX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Stader ETHx (ETHX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

Stader ETHx (ETHX) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols. Hivatalos webhely: https://staderlabs.com/ Fehér könyv: https://www.staderlabs.com/docs/ETHx%20Litepaper.pdf Vásárolj most ETHX tokent!

Stader ETHx (ETHX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Stader ETHx (ETHX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 656.22M $ 656.22M $ 656.22M Teljes tokenszám: $ 142.94K $ 142.94K $ 142.94K Keringésben lévő tokenszám: $ 142.94K $ 142.94K $ 142.94K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 656.22M $ 656.22M $ 656.22M Minden idők csúcspontja: $ 5,253.42 $ 5,253.42 $ 5,253.42 Minden idők mélypontja: $ 1,474.49 $ 1,474.49 $ 1,474.49 Jelenlegi ár: $ 4,590.95 $ 4,590.95 $ 4,590.95 További tudnivalók a(z) Stader ETHx (ETHX) áráról

Stader ETHx (ETHX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Stader ETHx (ETHX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ETHX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ETHX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ETHX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ETHX token élő árfolyamát!

