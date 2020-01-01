Stader BNBx (BNBX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Stader BNBx (BNBX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Stader BNBx (BNBX) tokennel kapcsolatos információk Stader is a non-custodial smart contract-based staking platform that helps users conveniently discover and access staking solutions. We are building key staking middleware infra for multiple PoS networks for retail crypto users, exchanges and custodians. We have recently launched our liquid staking solution on BNB Chain. The liquid token is BNBx. Hivatalos webhely: https://binance.staderlabs.com/liquid-staking/bnbx Vásárolj most BNBX tokent!

Stader BNBx (BNBX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Stader BNBx (BNBX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.49M $ 15.49M $ 15.49M Teljes tokenszám: -- -- -- Keringésben lévő tokenszám: $ 16.41K $ 16.41K $ 16.41K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Minden idők csúcspontja: $ 1,612.2 $ 1,612.2 $ 1,612.2 Minden idők mélypontja: $ 17.73 $ 17.73 $ 17.73 Jelenlegi ár: $ 945.52 $ 945.52 $ 945.52 További tudnivalók a(z) Stader BNBx (BNBX) áráról

Stader BNBx (BNBX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Stader BNBx (BNBX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BNBX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BNBX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BNBX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BNBX token élő árfolyamát!

