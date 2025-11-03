TőzsdeDEX+
A(z) élő Stacy Staked XTZ ár ma 0.576157 USD. Kövesd nyomon a(z) STXTZ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STXTZ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: STXTZ

STXTZ árinformációk

Mi a(z) STXTZ

STXTZ fehér könyv

STXTZ hivatalos webhely

STXTZ tokenomikai adatai

STXTZ árelőrejelzés

Stacy Staked XTZ Ár (STXTZ)

1 STXTZ-USD élő ár:

$0.576157
$0.576157
-4.30%1D
Stacy Staked XTZ (STXTZ) Élő árdiagram
Stacy Staked XTZ (STXTZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.575831
24h alacsony
$ 0.607535
24h magas

$ 0.575831
$ 0.607535
$ 1.06
$ 0.464512
+0.06%

-4.30%

-10.53%

-10.53%

Stacy Staked XTZ (STXTZ) valós idejű ár: $0.576157. Az elmúlt 24 órában, a(z)STXTZ legalacsonyabb ára $ 0.575831, legmagasabb ára pedig $ 0.607535 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STXTZ valaha volt legmagasabb ára $ 1.06, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.464512 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STXTZ változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, -4.30% az elmúlt 24 órában, és -10.53% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) piaci információk

$ 4.98M
--
$ 4.98M
8.65M
8,648,208.947656
A(z) Stacy Staked XTZ jelenlegi piaci plafonja $ 4.98M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STXTZ keringésben lévő tokenszáma 8.65M, és a teljes tokenszám 8648208.947656. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.98M.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) árelőzmények USD

A(z) Stacy Staked XTZUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0259304033570164.
A(z) Stacy Staked XTZ USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.1253619109.
A(z) Stacy Staked XTZ USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.1916278592.
A(z) Stacy Staked XTZ USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.2273832683825663.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0259304033570164-4.30%
30 nap$ -0.1253619109-21.75%
60 nap$ -0.1916278592-33.25%
90 nap$ -0.2273832683825663-28.29%

Mi a(z) Stacy Staked XTZ (STXTZ)

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Erőforrás

Stacy Staked XTZ árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Stacy Staked XTZ (STXTZ) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Stacy Staked XTZ (STXTZ) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Stacy Staked XTZ rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Stacy Staked XTZ árelőrejelzését most!

STXTZ helyi valutákra

Stacy Staked XTZ (STXTZ) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Stacy Staked XTZ (STXTZ) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) STXTZ token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Mennyit ér ma a(z) Stacy Staked XTZ (STXTZ)?
A(z) élő STXTZ ár a(z) USD esetében 0.576157 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) STXTZ ára a(z) USD esetében?
A(z) STXTZ jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.576157. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Stacy Staked XTZ piaci plafonja?
A(z) STXTZ piaci plafonja $ 4.98M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) STXTZ keringésben lévő tokenszáma?
A(z) STXTZ keringésben lévő tokenszáma 8.65M USD.
Mi volt a(z) STXTZ mindenkori legmagasabb ára?
A(z) STXTZ mindenkori legmagasabb ára 1.06 USD.
Mi volt a(z) STXTZ mindenkori legmagasabb ár?
A(z) STXTZ mindenkori legalacsonyabb ára 0.464512 USD.
Mekkora a(z) STXTZ kereskedési volumene?
A(z) STXTZ élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) STXTZ ára emelkedni fog idén?
A(z) STXTZ a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) STXTZ árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Stacy Staked XTZ (STXTZ) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

