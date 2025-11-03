Stacy Staked XTZ (STXTZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.575831 $ 0.575831 $ 0.575831 24h alacsony $ 0.607535 $ 0.607535 $ 0.607535 24h magas 24h alacsony $ 0.575831$ 0.575831 $ 0.575831 24h magas $ 0.607535$ 0.607535 $ 0.607535 Minden idők csúcspontja $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 Legalacsonyabb ár $ 0.464512$ 0.464512 $ 0.464512 Árváltozás (1H) +0.06% Árváltozás (1D) -4.30% Árváltozás (7D) -10.53% Árváltozás (7D) -10.53%

Stacy Staked XTZ (STXTZ) valós idejű ár: $0.576157. Az elmúlt 24 órában, a(z)STXTZ legalacsonyabb ára $ 0.575831, legmagasabb ára pedig $ 0.607535 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STXTZ valaha volt legmagasabb ára $ 1.06, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.464512 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STXTZ változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, -4.30% az elmúlt 24 órában, és -10.53% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) piaci információk

Piaci érték $ 4.98M$ 4.98M $ 4.98M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.98M$ 4.98M $ 4.98M Forgalomban lévő készlet 8.65M 8.65M 8.65M Teljes tokenszám 8,648,208.947656 8,648,208.947656 8,648,208.947656

A(z) Stacy Staked XTZ jelenlegi piaci plafonja $ 4.98M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STXTZ keringésben lévő tokenszáma 8.65M, és a teljes tokenszám 8648208.947656. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.98M.