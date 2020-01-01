Stables Labs Staked USDX (SUSDX) tokenomikai adatai

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Stables Labs Staked USDX (SUSDX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Stables Labs Staked USDX (SUSDX) tokennel kapcsolatos információk

USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.

http://stableslabs.com
https://docs.usdx.money/

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Stables Labs Staked USDX (SUSDX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 257.25M
$ 257.25M$ 257.25M
Teljes tokenszám:
$ 234.23M
$ 234.23M$ 234.23M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 234.23M
$ 234.23M$ 234.23M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 257.25M
$ 257.25M$ 257.25M
Minden idők csúcspontja:
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
Minden idők mélypontja:
$ 0.980819
$ 0.980819$ 0.980819
Jelenlegi ár:
$ 1.097
$ 1.097$ 1.097

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Stables Labs Staked USDX (SUSDX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SUSDX tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SUSDX token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SUSDX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SUSDX token élő árfolyamát!

SUSDX árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SUSDX kapcsán? SUSDX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.