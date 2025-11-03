Stable Coin (SBC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.999406 $ 0.999406 $ 0.999406 24h alacsony $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24h magas 24h alacsony $ 0.999406$ 0.999406 $ 0.999406 24h magas $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Minden idők csúcspontja $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Legalacsonyabb ár $ 0.997888$ 0.997888 $ 0.997888 Árváltozás (1H) +0.01% Árváltozás (1D) +0.02% Árváltozás (7D) +0.02% Árváltozás (7D) +0.02%

Stable Coin (SBC) valós idejű ár: $0.999825. Az elmúlt 24 órában, a(z)SBC legalacsonyabb ára $ 0.999406, legmagasabb ára pedig $ 1.001 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SBC valaha volt legmagasabb ára $ 1.005, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.997888 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SBC változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, +0.02% az elmúlt 24 órában, és +0.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Stable Coin (SBC) piaci információk

Piaci érték $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M Forgalomban lévő készlet 3.30M 3.30M 3.30M Teljes tokenszám 3,298,165.248857 3,298,165.248857 3,298,165.248857

A(z) Stable Coin jelenlegi piaci plafonja $ 3.30M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SBC keringésben lévő tokenszáma 3.30M, és a teljes tokenszám 3298165.248857. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.30M.