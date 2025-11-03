TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Stable Coin ár ma 0.999825 USD. Kövesd nyomon a(z) SBC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SBC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Stable Coin ár ma 0.999825 USD. Kövesd nyomon a(z) SBC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SBC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SBC

SBC árinformációk

Mi a(z) SBC

SBC fehér könyv

SBC hivatalos webhely

SBC tokenomikai adatai

SBC árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Stable Coin Logó

Stable Coin Ár (SBC)

Nem listázott

1 SBC-USD élő ár:

$0.999825
$0.999825$0.999825
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Stable Coin (SBC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:36:10 (UTC+8)

Stable Coin (SBC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.999406
$ 0.999406$ 0.999406
24h alacsony
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24h magas

$ 0.999406
$ 0.999406$ 0.999406

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 0.997888
$ 0.997888$ 0.997888

+0.01%

+0.02%

+0.02%

+0.02%

Stable Coin (SBC) valós idejű ár: $0.999825. Az elmúlt 24 órában, a(z)SBC legalacsonyabb ára $ 0.999406, legmagasabb ára pedig $ 1.001 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SBC valaha volt legmagasabb ára $ 1.005, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.997888 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SBC változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, +0.02% az elmúlt 24 órában, és +0.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Stable Coin (SBC) piaci információk

$ 3.30M
$ 3.30M$ 3.30M

--
----

$ 3.30M
$ 3.30M$ 3.30M

3.30M
3.30M 3.30M

3,298,165.248857
3,298,165.248857 3,298,165.248857

A(z) Stable Coin jelenlegi piaci plafonja $ 3.30M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SBC keringésben lévő tokenszáma 3.30M, és a teljes tokenszám 3298165.248857. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.30M.

Stable Coin (SBC) árelőzmények USD

A(z) Stable CoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00017415.
A(z) Stable Coin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000579898.
A(z) Stable Coin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0002867498.
A(z) Stable Coin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00017415+0.02%
30 nap$ -0.0000579898-0.00%
60 nap$ +0.0002867498+0.03%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Stable Coin (SBC)

Stable Coin (SBC) is a payments-focused stablecoin issued by Brale in partnership with Stable Coin Inc. SBC emphasizes redeemability, regulatory compliance, and transparency in line with established centralized finance practices to encourage broader adoption of stablecoin payments. SBC is supported by a suite of developer tools that enable gasless transactions and seamless integrations. The company is focused on building open source tools that make SBC more usable for developers.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Stable Coin (SBC) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Stable Coin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Stable Coin (SBC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Stable Coin (SBC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Stable Coin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Stable Coin árelőrejelzését most!

SBC helyi valutákra

Stable Coin (SBC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Stable Coin (SBC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SBC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Stable Coin (SBC)

Mennyit ér ma a(z) Stable Coin (SBC)?
A(z) élő SBC ár a(z) USD esetében 0.999825 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SBC ára a(z) USD esetében?
A(z) SBC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.999825. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Stable Coin piaci plafonja?
A(z) SBC piaci plafonja $ 3.30M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SBC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SBC keringésben lévő tokenszáma 3.30M USD.
Mi volt a(z) SBC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SBC mindenkori legmagasabb ára 1.005 USD.
Mi volt a(z) SBC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SBC mindenkori legalacsonyabb ára 0.997888 USD.
Mekkora a(z) SBC kereskedési volumene?
A(z) SBC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SBC ára emelkedni fog idén?
A(z) SBC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SBC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:36:10 (UTC+8)

Stable Coin (SBC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,925.83
$107,925.83$107,925.83

-1.98%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,741.71
$3,741.71$3,741.71

-2.89%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.92
$177.92$177.92

-3.18%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0560
$1.0560$1.0560

-16.31%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,925.83
$107,925.83$107,925.83

-1.98%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,741.71
$3,741.71$3,741.71

-2.89%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.92
$177.92$177.92

-3.18%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.66
$85.66$85.66

-3.31%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4383
$2.4383$2.4383

-2.46%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0350
$0.0350$0.0350

-30.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05701
$0.05701$0.05701

+185.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10155
$0.10155$0.10155

+22.92%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002001
$0.000000002001$0.000000002001

+360.00%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000540
$0.0000540$0.0000540

+114.28%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005474
$0.00005474$0.00005474

+49.52%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010264
$0.0010264$0.0010264

+33.83%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053442
$0.0053442$0.0053442

+27.13%