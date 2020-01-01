Squish ($SQUISH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Squish ($SQUISH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Squish ($SQUISH) tokennel kapcsolatos információk A Squishmallow Memecoin The world's most popular toy. With over 400 million toys sold, Squishmallow has amassed 120,000 followers on Twitter, 456,000 TikTok followers, and nearly 890,000 Instagram followers as of 2023. By May 2024, the brand has garnered over 13 billion views on TikTok and has been tagged in more than 1 million posts on Instagram. Join the Squish revolution with $squish on Solana! Hivatalos webhely: https://Squishmallowsol.meme Vásárolj most $SQUISH tokent!

Squish ($SQUISH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Squish ($SQUISH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.62K Teljes tokenszám: $ 998.98M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.98M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.62K Minden idők csúcspontja: $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

Squish ($SQUISH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Squish ($SQUISH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $SQUISH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $SQUISH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $SQUISH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $SQUISH token élő árfolyamát!

$SQUISH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $SQUISH kapcsán? $SQUISH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $SQUISH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

