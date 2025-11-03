SquiggleStrategy (SQUIGSTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00106417 $ 0.00106417 $ 0.00106417 24h alacsony $ 0.0011198 $ 0.0011198 $ 0.0011198 24h magas 24h alacsony $ 0.00106417$ 0.00106417 $ 0.00106417 24h magas $ 0.0011198$ 0.0011198 $ 0.0011198 Minden idők csúcspontja $ 0.00839806$ 0.00839806 $ 0.00839806 Legalacsonyabb ár $ 0.00104497$ 0.00104497 $ 0.00104497 Árváltozás (1H) -0.19% Árváltozás (1D) -4.21% Árváltozás (7D) -11.29% Árváltozás (7D) -11.29%

SquiggleStrategy (SQUIGSTR) valós idejű ár: $0.00106761. Az elmúlt 24 órában, a(z)SQUIGSTR legalacsonyabb ára $ 0.00106417, legmagasabb ára pedig $ 0.0011198 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SQUIGSTR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00839806, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00104497 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SQUIGSTR változása a következő volt: -0.19% az elmúlt órában, -4.21% az elmúlt 24 órában, és -11.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SquiggleStrategy (SQUIGSTR) piaci információk

Piaci érték $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Forgalomban lévő készlet 946.87M 946.87M 946.87M Teljes tokenszám 946,867,832.5963546 946,867,832.5963546 946,867,832.5963546

A(z) SquiggleStrategy jelenlegi piaci plafonja $ 1.01M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SQUIGSTR keringésben lévő tokenszáma 946.87M, és a teljes tokenszám 946867832.5963546. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.01M.