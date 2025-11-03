TőzsdeDEX+
A(z) élő SPY AI AGENT by Virtuals ár ma 0.00008207 USD. Kövesd nyomon a(z) SPYAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPYAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SPYAI

SPYAI árinformációk

Mi a(z) SPYAI

SPYAI hivatalos webhely

SPYAI tokenomikai adatai

SPYAI árelőrejelzés

SPY AI AGENT by Virtuals Ár (SPYAI)

1 SPYAI-USD élő ár:

-22.40%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:35:33 (UTC+8)

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

-3.19%

-22.43%

-16.34%

-16.34%

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) valós idejű ár: $0.00008207. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPYAI legalacsonyabb ára $ 0.00008304, legmagasabb ára pedig $ 0.00010634 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPYAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00023634, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003335 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPYAI változása a következő volt: -3.19% az elmúlt órában, -22.43% az elmúlt 24 órában, és -16.34% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) piaci információk

A(z) SPY AI AGENT by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 83.28K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPYAI keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 83.28K.

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) árelőzmények USD

A(z) SPY AI AGENT by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) SPY AI AGENT by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0000052663.
A(z) SPY AI AGENT by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000361010.
A(z) SPY AI AGENT by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-22.43%
30 nap$ +0.0000052663+6.42%
60 nap$ -0.0000361010-43.98%
90 nap$ 0--

Mi a(z) SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

SPY AI Agent – AI-powered security for crypto investors. Detect fraud, verify smart contracts, and invest with confidence. Hold $SPYAI to access and maintain a lifetime record of every agent in the Agent Directory. SpyAgent delivers real-time actionable insights and instantly detects emerging issues by scanning agent identities across our database, their public codebases on GitHub, and other relevant sources.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) Erőforrás

Hivatalos webhely

SPY AI AGENT by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SPY AI AGENT by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SPY AI AGENT by Virtuals árelőrejelzését most!

SPYAI helyi valutákra

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SPYAI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Mennyit ér ma a(z) SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)?
A(z) élő SPYAI ár a(z) USD esetében 0.00008207 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SPYAI ára a(z) USD esetében?
A(z) SPYAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00008207. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SPY AI AGENT by Virtuals piaci plafonja?
A(z) SPYAI piaci plafonja $ 83.28K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SPYAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SPYAI keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) SPYAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SPYAI mindenkori legmagasabb ára 0.00023634 USD.
Mi volt a(z) SPYAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SPYAI mindenkori legalacsonyabb ára 0.00003335 USD.
Mekkora a(z) SPYAI kereskedési volumene?
A(z) SPYAI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SPYAI ára emelkedni fog idén?
A(z) SPYAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SPYAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:35:33 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

