SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00008304 $ 0.00008304 $ 0.00008304 24h alacsony $ 0.00010634 $ 0.00010634 $ 0.00010634 24h magas 24h alacsony $ 0.00008304$ 0.00008304 $ 0.00008304 24h magas $ 0.00010634$ 0.00010634 $ 0.00010634 Minden idők csúcspontja $ 0.00023634$ 0.00023634 $ 0.00023634 Legalacsonyabb ár $ 0.00003335$ 0.00003335 $ 0.00003335 Árváltozás (1H) -3.19% Árváltozás (1D) -22.43% Árváltozás (7D) -16.34% Árváltozás (7D) -16.34%

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) valós idejű ár: $0.00008207. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPYAI legalacsonyabb ára $ 0.00008304, legmagasabb ára pedig $ 0.00010634 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPYAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00023634, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003335 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPYAI változása a következő volt: -3.19% az elmúlt órában, -22.43% az elmúlt 24 órában, és -16.34% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) piaci információk

Piaci érték $ 83.28K$ 83.28K $ 83.28K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 83.28K$ 83.28K $ 83.28K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) SPY AI AGENT by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 83.28K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPYAI keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 83.28K.