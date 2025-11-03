SPX6969 (SPX6969) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00302399$ 0.00302399 $ 0.00302399 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.31% Árváltozás (1D) -2.96% Árváltozás (7D) -14.14% Árváltozás (7D) -14.14%

SPX6969 (SPX6969) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPX6969 legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPX6969 valaha volt legmagasabb ára $ 0.00302399, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPX6969 változása a következő volt: -1.31% az elmúlt órában, -2.96% az elmúlt 24 órában, és -14.14% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SPX6969 (SPX6969) piaci információk

Piaci érték $ 283.59K$ 283.59K $ 283.59K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 283.59K$ 283.59K $ 283.59K Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,998,558.985069 999,998,558.985069 999,998,558.985069

A(z) SPX6969 jelenlegi piaci plafonja $ 283.59K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPX6969 keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999998558.985069. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 283.59K.