SPURDO ON ETH (SPURDO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SPURDO ON ETH (SPURDO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SPURDO ON ETH (SPURDO) tokennel kapcsolatos információk Sburdo represents dynamism and discipline again. We are here to advance progress in digital finance! Sburdo's mission: to redefine currents and lead uncertain movements! Hivatalos webhely: https://spurdo-erc.xyz/ Vásárolj most SPURDO tokent!

SPURDO ON ETH (SPURDO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SPURDO ON ETH (SPURDO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 275.08K $ 275.08K $ 275.08K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 275.08K $ 275.08K $ 275.08K Minden idők csúcspontja: $ 0.04680185 $ 0.04680185 $ 0.04680185 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00027461 $ 0.00027461 $ 0.00027461 További tudnivalók a(z) SPURDO ON ETH (SPURDO) áráról

SPURDO ON ETH (SPURDO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SPURDO ON ETH (SPURDO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SPURDO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SPURDO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SPURDO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SPURDO token élő árfolyamát!

SPURDO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SPURDO kapcsán? SPURDO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SPURDO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

