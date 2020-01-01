Spunk (SPUNK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Spunk (SPUNK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Spunk (SPUNK) tokennel kapcsolatos információk Spunk Bot is a decentralized spot margin trading Telegram bot, built on Solana. Spunk is the utility token, to which all fees are converted within the bot. When users use Spunk Bot, it instantly converts into Spunk. If the user holds Spunk, the fees are charged in Spunk instead. Users can borrow collateral to trade low/mid-cap tokens on Solana. Users can borrow collateral to increase their position size while trading tokens on Solana. Hivatalos webhely: https://spunk.lol Vásárolj most SPUNK tokent!

Spunk (SPUNK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Spunk (SPUNK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.83K $ 2.83K $ 2.83K Teljes tokenszám: $ 983.01M $ 983.01M $ 983.01M Keringésben lévő tokenszám: $ 876.16M $ 876.16M $ 876.16M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.17K $ 3.17K $ 3.17K Minden idők csúcspontja: $ 0.00433601 $ 0.00433601 $ 0.00433601 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Spunk (SPUNK) áráról

Spunk (SPUNK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Spunk (SPUNK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SPUNK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SPUNK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SPUNK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SPUNK token élő árfolyamát!

SPUNK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SPUNK kapcsán? SPUNK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SPUNK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

